El próximo miércoles 6 de mayo de 2026, el Gobierno de México activará el Primer Simulacro Nacional, un ejercicio preventivo masivo que marcará un hito histórico en la cultura de protección civil del país. Como arte de las acciones preventivas, las autoridades federales enviarán un mensaje de "Alerta Máxima" a más de 105 millones de teléfonos celulares en todo el territorio nacional, incluyendo el estado de Jalisco.

Esta ambiciosa iniciativa busca evaluar la capacidad de respuesta inmediata de los ciudadanos, afinar los protocolos de emergencia ante posibles desastres naturales y garantizar que la población conozca las nuevas herramientas tecnológicas de prevención.

Los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara y de diversos municipios de Jalisco experimentarán esta dinámica interactiva de primera mano. Además del mensaje de texto que irrumpirá en las pantallas de los dispositivos móviles, el distintivo y conocido sonido de la alerta sísmica resonará con fuerza en los miles de altavoces que operan estratégicamente en la región.

La Coordinación Nacional de Protección Civil lidera y coordina este esfuerzo interinstitucional para garantizar que la población tapatía sepa exactamente cómo actuar frente a un movimiento telúrico real, minimizando así los riesgos y salvaguardando la integridad física de las familias.

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¿A qué hora sonará la alerta en los celulares de Jalisco?

El simulacro comenzará exactamente el 06 de mayo del 2026 a las 11:00 horas tiempo del Centro de México, horario que también aplica para Jalisco. En ese momento, los altavoces y los teléfonos celulares emitirán la alerta sísmica de forma simultánea.

¿Cómo funcionará la alerta en tu celular durante el simulacro?

El innovador sistema enviará un mensaje de texto con la leyenda "ESTO ES UN SIMULACRO " directamente a la pantalla principal de tu dispositivo móvil. Esta notificación gubernamental emitirá un sonido estridente y una vibración continua, incluso si el usuario mantiene el teléfono en modo silencio o bloqueado.

Los ciudadanos no necesitan descargar ninguna aplicación externa, ni tampoco requieren contar con saldo a favor o un plan de datos móviles activo , ya que el aviso de emergencia viaja de forma directa a través de las antenas de telecomunicaciones locales que cubren la zona.

¿Por qué implementan esta tecnología de alerta masiva ahora?

Este despliegue tecnológico sin precedentes coincide estratégicamente con el 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), un organismo fundamental que nació tras los devastadores sismos históricos de 1985 que marcaron profundamente al país.

Las autoridades implementan esta medida avanzada ahora porque los sistemas tradicionales de altavoces en las calles presentan limitaciones de alcance, especialmente en zonas cerradas, edificios altos o comunidades alejadas. Casos similares en países de alta sismicidad como Japón y Estados Unidos demostraron con éxito que las alertas móviles reducen drásticamente el número de víctimas al otorgar segundos vitales para la evacuación segura.

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Para lograr esta hazaña de comunicación masiva, los ingenieros en telecomunicaciones utilizan el Cell Broadcast System (Sistema de Difusión Celular ). Este protocolo técnico internacional permite transmitir información crítica de emergencia a todos los teléfonos inteligentes conectados a una antena específica dentro de una región geográfica determinada.

A diferencia de los mensajes SMS convencionales que saturan las redes telefónicas durante una crisis y tardan minutos en llegar, la difusión celular garantiza una entrega inmediata, simultánea y masiva, resolviendo de tajo los graves problemas de comunicación que ocurrieron en las emergencias del pasado.

¿Qué pasa si mi celular no tiene saldo durante la alerta sísmica?

Recibirás el mensaje de emergencia sin ningún problema. El sistema de difusión celular no requiere saldo, datos móviles ni conexión a internet para funcionar correctamente.

¿Sonará la alerta sísmica en los altavoces de Guadalajara?

Sí, los altavoces que operan en la Zona Metropolitana de Guadalajara emitirán el sonido oficial de la alerta sísmica para invitar a la población a evacuar los inmuebles.

JM

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

