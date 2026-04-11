Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 11 de abril de 2026

El clima en El Salto para este sábado 11 de abril prevé que estará con muy nuboso con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 15%.Domingo 12 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14Martes 14 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Miércoles 15 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Jueves 16 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Viernes 17 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Sábado 18 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Tapalpa