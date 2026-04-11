Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 11 de abril de 2026

El clima en El Salto para este sábado 11 de abril prevé que estará con muy nuboso con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 15%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Domingo 12 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14

Martes 14 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Miércoles 15 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Jueves 16 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Viernes 17 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Sábado 18 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

