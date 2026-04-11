Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 11 de abril de 2026

El clima en Guadalajara para este sábado 11 de abril prevé que estará con nubes con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 19%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Domingo 12 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15

Martes 14 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 15

Miércoles 15 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Jueves 16 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

Viernes 17 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Tepatitlán de Morelos

