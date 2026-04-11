Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 11 de abril de 2026

El clima en Guadalajara para este sábado 11 de abril prevé que estará con nubes con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 19%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.Domingo 12 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15Martes 14 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 15Miércoles 15 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Jueves 16 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17Viernes 17 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos