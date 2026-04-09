La cultura de la prevención es una herramienta indispensable para salvaguardar la integridad de la población ante desastres naturales. Por ello, la correcta configuración de la alerta sísmica en los teléfonos móviles se ha convertido en una prioridad en México, especialmente de cara al próximo Primer Simulacro Nacional que se llevará a cabo el 6 de mayo de 2026 a las 11:00 horas. Este ejercicio preventivo, coordinado por las autoridades de Protección Civil, busca evaluar los tiempos de respuesta y garantizar que los ciudadanos estén familiarizados con los protocolos de emergencia, utilizando la tecnología como un aliado fundamental para la emisión de avisos tempranos.

A diferencia de años anteriores, el sistema de alertamiento ha evolucionado gracias a la implementación de la tecnología conocida como Cell Broadcast System (CBS). Esta innovación permite que las notificaciones de emergencia lleguen de manera simultánea a millones de dispositivos móviles sin necesidad de contar con saldo, conexión a internet o una aplicación de terceros instalada.

Te puede interesar: Cuál es el último día de clases en Jalisco y cuándo se suspenden por el Mundial

La ventaja de este protocolo es que el mensaje se transmite a través de las antenas de telefonía celular a todos los equipos conectados en una zona geográfica específica, garantizando la recepción del aviso incluso si las redes convencionales se encuentran saturadas.

¿Cómo activar la alerta sísmica en México desde un celular Android?

Para los usuarios que cuentan con el sistema operativo de Google, el proceso de habilitación es ágil y no requiere conocimientos técnicos avanzados. Si deseas asegurarte de recibir la alerta sísmica en México, el primer paso es ingresar al menú de "Ajustes" o "Configuración" de tu dispositivo Android. Posteriormente, debes deslizar la pantalla hasta encontrar el apartado denominado "Seguridad y emergencia" , aunque en algunos modelos de teléfonos esta opción puede estar ubicada dentro de la sección de "Notificaciones" o "Contraseñas y seguridad", dependiendo de la capa de personalización del fabricante.

Una vez dentro de este menú, es necesario localizar la opción que dice "Alertas de emergencia inalámbricas" y verificar que el interruptor principal esté encendido. Dentro de esta misma sección, los usuarios deben cerciorarse de que todas las categorías de amenazas graves o extremas se encuentren habilitadas.

Al mantener estas configuraciones activas, el teléfono estará listo para emitir un sonido estridente y mostrar un mensaje emergente en la pantalla, interrumpiendo cualquier aplicación que se esté utilizando en ese momento para captar la atención inmediata del usuario ante un movimiento telúrico.

Al mantener estas configuraciones activas, el teléfono estará listo para emitir un sonido estridente y mostrar un mensaje emergente en la pantalla. ESPECIAL/Coordinación Nacional de Protección Civil

Pasos para recibir la alerta sísmica en iPhone durante el simulacro nacional

Por su parte, los dispositivos de Apple también cuentan con soporte nativo para este tipo de notificaciones gubernamentales, por lo que el procedimiento es igualmente sencillo. Para activar la alerta sísmica en un iPhone antes del simulacro nacional, el usuario debe dirigirse a la aplicación de "Configuración" que viene preinstalada en el equipo. Una vez allí, es necesario seleccionar el apartado de "Notificaciones" y desplazarse hacia la parte inferior de la pantalla, donde se encuentra una sección específica dedicada a las alertas de seguridad pública.

En la parte final de este menú, aparecerá un bloque titulado "Alertas gubernamentales". Aquí, es imperativo asegurarse de que los interruptores correspondientes a las alertas de emergencia estén en la posición de encendido.

Cabe destacar que el sistema operativo iOS está diseñado para que este tipo de avisos críticos suenen con un volumen máximo y un tono distintivo, sin importar si el teléfono se encuentra en modo silencio o con la función de "No molestar" activada, lo cual es vital para alertar a las personas durante la madrugada o en horarios laborales.

¿Qué mensaje llegará en el simulacro nacional de México y por qué es vital la alerta sísmica?

Durante el ejercicio programado para el 6 de mayo de 2026, los teléfonos móviles compatibles y correctamente configurados recibirán un mensaje de texto estandarizado para evitar cualquier tipo de confusión o pánico innecesario.

La pantalla del celular mostrará la siguiente leyenda: "ESTO ES UN SIMULACRO - Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México - ESTO ES UN SIMULACRO". Este texto estará acompañado de una vibración constante y un sonido potente, replicando las condiciones exactas que se vivirían ante la inminencia de un sismo real de gran magnitud.

Participar activamente en este tipo de dinámicas y tener habilitada la alerta sísmica en México es una responsabilidad cívica que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. El simulacro nacional no solo sirve para probar la infraestructura tecnológica del país, sino también para que las familias, escuelas y centros de trabajo refuercen sus planes de evacuación.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

Lee también: Netanyahu anuncia negociaciones directas con el Líbano para desarmar a Hizbulá

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

