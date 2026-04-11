Sábado, 11 de Abril 2026

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Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 11 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 11 de abril de 2026

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 11 de abril de 2026

El clima en Chapala para este sábado 11 de abril determina que estará con muy nuboso con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 36%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Domingo 12 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Martes 14 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Miércoles 15 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Jueves 16 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Viernes 17 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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