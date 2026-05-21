El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) anunció este jueves que interrumpirá el servicio de agua en 74 colonias de Zapopan desde las 08:00 horas del viernes 22 de mayo.Esta afectación se origina por la interrupción del suministro eléctrico que se presentará en la zona por trabajos que realizarán la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Ayuntamiento de Zapopan en el Macrotanque Belenes.Según el comunicado emitido por el Siapa, las colonias de Zapopan que se verán afectadas por la suspensión del servicio serán:A partir de la conclusión de los trabajos de la CFE, se proyecta un periodo de recuperación en los niveles de agua de 24 horas, por lo que se estima que el servicio quede normalizado durante la tarde del sábado 23 de mayo.En caso de requerir servicio de pipas, los usuarios pueden contactar a SIAPATEL, con marcación rápida al 073, también se puede solicitar a través de las redes sociales oficiales del Organismo en X y Facebook. Este servicio no tiene costo.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF