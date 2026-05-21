Jueves, 21 de Mayo 2026

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Siapa suspenderá suministro de agua ESTE VIERNES en 74 colonias de Zapopan

Se estima que el servicio quede normalizado la tarde del sábado 23 de mayo

Por: Fabián Flores

El Ayuntamiento de Zapopan y la CFE realizarán trabajos en el Macrotanque Belenes, por lo que el suministro de agua se verá afectado. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El Ayuntamiento de Zapopan y la CFE realizarán trabajos en el Macrotanque Belenes, por lo que el suministro de agua se verá afectado. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) anunció este jueves que interrumpirá el servicio de agua en 74 colonias de Zapopan desde las 08:00 horas del viernes 22 de mayo.

Esta afectación se origina por la interrupción del suministro eléctrico que se presentará en la zona por trabajos que realizarán la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Ayuntamiento de Zapopan en el Macrotanque Belenes.

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Las colonias afectadas

Según el comunicado emitido por el Siapa, las colonias de Zapopan que se verán afectadas por la suspensión del servicio serán:

  • Agraria
  • Alamedas de Tesistán
  • Aldrete
  • Altavista
  • Altavista Poniente
  • Altagracia
  • Altamira
  • Arboledas
  • Arcos de Zapopan
  • Argenta Mirador
  • Borales Residencial
  • Canteras del Centinela
  • Cañadas de San Lorenzo
  • Colinas de San Isidro
  • Colinas del Rey
  • Condómino Vista Providencia
  • Conjunto Patria
  • Coto Almendros
  • Desarrollo San Carlos
  • El Acantilado 2880
  • El Vigía
  • Fraccionamiento Centinela 1, 2 y 3
  • Fraccionamiento Vistas del Bosque
  • Francisco Villa
  • Guadalajarita
  • Haciendas del Valle
  • Horizontal San Francisco
  • Jardines de La Patria
  • Jardines de La Seattle
  • Jardines del Vergel
  • Jardines Universidad
  • Juan Manuel Vallarta

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  • La Cima
  • La Enramada
  • La Grana
  • La Joya
  • La Vista Residencial
  • Lagos del Country
  • Las Palomas
  • Linda Vista
  • Loma Real
  • Lomas de Zapopan
  • Los Maestros
  • Mirador de La Cañada
  • Mirador de San Isidro
  • Miralto Residencial
  • Misión del Bosque
  • Palma Real
  • Patria Universidad
  • Praderas del Centinela
  • Providencia 5ta Sección
  • Puerta De Hierro (Zona Andares)
  • Rancho El Centinela
  • Real de Valdepeñas 1 y 2
  • Real del Bosque
  • San Isidro
  • San José del Bajío
  • San José Ejidal
  • San Wenceslao
  • Santa Fe
  • Seattle
  • Santa Margarita 1ra Sección
  • Tepeyac
  • UAG (Tecolandia)
  • Unidad República
  • Vigusa
  • Villas de Zapopan
  • Vista del Bosque
  • Zapopan Centro
  • Zona Industrial Norte
  • Zoquipan

Normalización del servicio de agua

A partir de la conclusión de los trabajos de la CFE, se proyecta un periodo de recuperación en los niveles de agua de 24 horas, por lo que se estima que el servicio quede normalizado durante la tarde del sábado 23 de mayo.

En caso de requerir servicio de pipas, los usuarios pueden contactar a SIAPATEL, con marcación rápida al 073, también se puede solicitar a través de las redes sociales oficiales del Organismo en X y Facebook. Este servicio no tiene costo.

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