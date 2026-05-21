Una estrategia centrada en la construcción de cuatro nuevas plantas de tratamiento , y la ampliación de dos, con una inversión de 430 millones de pesos (mdp) es la apuesta del Gobierno federal para sanear el Río Santiago a lo largo de un tramo de alrededor de 70 kilómetros, entre los municipios de Ocotlán y El Salto - Juanacatlán.

Buscan frenar 400 mil descargas al Río Santiago

La meta planteada es reducir cerca de 400 mil descargas clandestinas crudas y de contaminantes en el cuerpo de agua , afirmó esta mañana el director del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Gustavo Figueroa Cuevas.

“Este año estarán listas estas cuatro estaciones de monitoreo en donde en línea, en tiempo, estaremos monitoreando los contaminantes", comentó el Director de Conagua. EL INFORMADOR / J. ACOSTA

Las plantas se construirán en las localidades de San Martín de Zula, Ocotlán –donde también se construye un colector con capacidad para eliminar alrededor de 70 mil descargas domiciliarias-; en Santa Cruz y San Miguel Zapotitlán, Poncitlán; y en Real del Lago, donde se llevan a cabo interconexiones con Los Olivos 1y 2, Rinconada de la Loma y El Rodeo, en Ixtalhuacán de los Membrillos. En tanto, en Juanacatlán y en El Salto se realizan labores de ampliación.

Las obras serán concluidas en el mes de agosto.

Jalisco aportará 100 mdp y operará plantas de tratamiento

Por su parte, detalló Figueroa Cuevas, el Gobierno de Jalisco destinará alrededor de 100 millones de pesos para construir seis colectores en El Salto, además de que se comprometió en que la planta de tratamiento de El Ahogado funcionará al 100%. La operación de las plantas de tratamiento estará a cargo de la Comisión Estatal del Agua (CEA) con el fin de que no se interrumpa la operación de saneamiento por incapacidad financiera de los municipios.

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"Empezamos en noviembre del año; ya para agosto esperamos que todas estén concluidas junto con el colector de Soriana. Después vienen una serie de pruebas y vienen una serie de medidas que se toman para que podamos nosotros entregarlas cabalmente y puedan ya estar funcionando […].

"Calculamos que con esto podamos eliminar, con la construcción de esta infraestructura, alrededor de 400 mil descargas domésticas que en este momento se van directamente al Río Santiago sin procesar", anotó el director.

EL INFORMADOR / J. ACOSTA

Reconoció que aún hay pendientes, como la ampliación de una planta en Poncitlán, la construcción de dos nuevas en Zapotlán del Rey y de colectores y drenajes en la localidad de Cuitzeo.

El alcalde de Poncitlán, Arturo Ascencio Gómez, lamentó que las plantas de tratamiento eran "elefantes blancos" que se dejaban a disposición de los municipios, pero que no podían continuar en operación por falta de recursos. Destacó que esta infraestructura beneficiará a la comunidad y a sus habitantes.

Tramo intervenido se encuentra en "rojo incandescente": Figueroa Cuevas

El tramo de 70 kilómetros que contará con nueva infraestructura se encuentra en "rojo incandescente" debido a la cantidad de descargas y contaminantes que son arrojadas al Río Santiago , afirmó Figueroa Cuevas.

Aunque durante las pasadas administraciones estatales y federales, el tramo de Ocotlán-Atotonilco se hicieron acciones de saneamiento, con plantas de tratamiento y mejoras en las condiciones, en el que corresponde de Ocotlán a El Salto-Juanacatlán no se realizaron labores para atender la situación, además de que algunas plantas estaban subutilizadas y otras requieren grandes cantidades de energía para operar, así como mantenimiento y recursos.

Gustavo Figueroa Cuevas, director de Conagua (centro). EL INFORMADOR / J. ACOSTA

Adelantó que el Gobierno federal construirá ocho estaciones de monitoreo, de las cuales cuatro estarán listas antes de que concluya el año. “Este año estarán listas estas cuatro estaciones de monitoreo en donde en línea, en tiempo, estaremos monitoreando los contaminantes. Esto va a ser muy importante porque por tramos podremos ver.

”Si en un tramo están botando coliformes fecales, quiere decir que alguna de las plantas de tratamiento no está funcionando y se tendrá que revisar. Si en un tramo están botando metales pesados, se tendrá que revisar estrictamente a las empresas que están en ese tramo y que pueden producir contaminantes", dijo el Director de Conagua.

Sin datos de descargas clandestinas a lo largo del Río Santiago; identifican 52 en el AMG

En tanto, el Director señaló que no se cuentan con datos aproximados ni estimaciones de cuántas descargas irregulares de aguas negras y contaminantes se vierten en el Río Santiago, aunque tan solo en la zona de influencia del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se identificaron 52 puntos clandestinos. Advirtió que atienden denuncias de este tipo, del mal uso del agua y de zonas federales.

El pasado marzo, EL INFORMADOR documentó sobre las descargas de aguas residuales en Arroyo Seco. EL INFORMADOR / ARCHIVO

"Pero no estamos esperando a que nos lleguen las denuncias, estamos siendo proactivos. Estamos caminando el río y estamos caminando alrededor de la zona metropolitana, identificándolas y pidiéndole a quien son los responsables las soluciones. O en caso de que no los encontremos o tengamos alguna evidencia muy concreta, clausuramos la descarga", comentó.

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