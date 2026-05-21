Impulsan iniciativa para proteger a menores de riesgos del internet y plataformas digitales

Con el objetivo de fortalecer la protección de las infancias y adolescencias frente a los riesgos que existen en internet y en las plataformas digitales, la diputada Adriana Medina Ortiz presentó la Ley para Garantizar los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales del Estado de Jalisco y sus Municipios, también conocida como " Pantallas Seguras ".

Durante la presentación, la legisladora señaló que la iniciativa surge ante una realidad innegable, ya que actualmente el 92.4 % de los adolescentes de entre 12 y 17 años son usuarios de internet . Advirtió que, junto con las oportunidades de desarrollo que ofrece la tecnología, también han surgido riesgos complejos que pueden vulnerar su integridad física y emocional. Dijo que el propósito es garantizar el acceso seguro a los entornos digitales mediante un modelo que permita equilibrar el acceso a internet como herramienta de inclusión y participación, protegiendo la salud física y psicológica de los menores .

"Fue un esfuerzo en conjunto; hace un año estábamos trabajando esta iniciativa con toda la sociedad civil, con las niñas y con los niños. La verdad, esta Ley es única en Jalisco, única en el país, y esto va a ser el impulso para que también otros estados lo tomen de referencia y podamos ser también un referente nacional en el tema de los derechos digitales de las niñas y los niños", dijo Adriana Medina.

Detalles de Pantallas Seguras

La propuesta plantea un esquema de corresponsabilidad entre autoridades, madres y padres de familia, así como tutores, con el fin de atender de manera integral los desafíos que representa el entorno digital para las nuevas generaciones ; establece principios rectores como la autonomía progresiva y la accesibilidad digital, define derechos y obligaciones, y la responsabilidad de implementar mecanismos de control parental; también contempla la creación del Consejo Estatal de Protección para coordinar políticas públicas en la materia.

La iniciativa establece la distribución de competencias entre las secretarías de Educación, Salud e Innovación, así como entre los municipios, con el propósito de garantizar entornos digitales seguros en escuelas y espacios públicos. También incorpora mecanismos alternativos y prácticas restaurativas para atender conflictos entre menores en el ámbito digital, además de protocolos de actuación y medidas de protección frente a posibles vulneraciones de derechos.

Asimismo, la normativa contempla la implementación de políticas públicas transversales orientadas a garantizar un acceso seguro a internet, regular el uso de dispositivos móviles en espacios educativos y públicos, y obliga a los municipios a adecuar sus reglamentos para fortalecer la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital . Además, plantea prohibir el uso de redes sociales a menores de 14 años como una medida preventiva frente a los riesgos actuales en plataformas digitales.

Gobierno de Jalisco presenta Pantallas Seguras. X / @GobiernoJalisco

Te recomendamos: Sheinbaum enviará propuesta para impedir postulación de candidatos con riesgo de vínculo con el crimen organizado

Reconocen el compromiso de Jalisco con las infancias y adolescencias en materia de seguridad

El diputado José Luis Tostado Bastidas resaltó que, con el respaldo de todas las fuerzas parlamentarias del Congreso del Estado, se logró concretar una propuesta única en el país. Señaló que este ordenamiento refleja el compromiso de Jalisco con la protección y el bienestar de las niñas y los niños . Añadió que la entidad se convierte en pionera a nivel nacional con una legislación de estas características, al considerar que las acciones impulsadas avanzan en la dirección correcta para garantizar mayores beneficios y protección integral para la niñez.

En su intervención, la presidenta del DIF Jalisco, Maye Villa de Lemus, explicó que el objetivo de la iniciativa no es prohibir el uso de la tecnología, sino educar, orientar y fomentar la corresponsabilidad entre familias, escuelas, autoridades y sociedad. Indicó que la propuesta busca garantizar que niñas, niños y adolescentes puedan desarrollarse de manera segura en los entornos digitales y afirmó que la tecnología no debe verse como un enemigo, sino como una herramienta capaz de generar oportunidades de aprendizaje, comunicación y desarrollo.

"Quiero agradecer a la diputada Adriana Medina por todo su apoyo, esfuerzo y dedicación. Queremos celebrar que seguiremos protegiendo a las niñas, niños y adolescentes del Estado de Jalisco", comentó Maye Villa de Lemus.

Finalmente, el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, destacó la importancia de que madres y padres de familia conozcan el uso adecuado de la tecnología y sepan identificar el momento oportuno para entregar un teléfono celular a sus hijos. Además, hizo un llamado a las empresas tecnológicas para fortalecer las restricciones y controles en el uso de dispositivos y plataformas digitales por parte de menores de edad.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF