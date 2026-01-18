Mientras orbitaba sobre el océano Pacífico, un astronauta de la Estación Espacial Internacional (EEI) tomó una fotografía en ángulo oblicuo del lago de Chapala , ubicado entre los estados de Jalisco y Michoacán, en el occidente de México.

En la imagen, la ciudad de Guadalajara aparece al norte del lago, asentada entre la sierra volcánica de La Primavera y el río Santiago. Alrededor se distinguen poblaciones más pequeñas, como Chapala, Sahuayo y Ocotlán, visibles como manchas en tonos gris y marrón claro, dispersas a lo largo del paisaje.

El lago de Chapala, considerado el mayor cuerpo de agua dulce de México, se encuentra en pleno Cinturón Volcánico Transmexicano (CVT), una extensa franja geológica que atraviesa el país desde el océano Pacífico hasta el Golfo de México.

El lago está flanqueado al oeste por la sierra de La Primavera y el campo volcánico de Acatlán, y al este por el campo volcánico Michoacán–Guanajuato, una región con antiguos conos volcánicos, en su mayoría extintos o inactivos, aunque en las cercanías todavía se mantiene activo el volcán de Colima, ubicado al suroeste del área capturada.

Desde el punto de vista geológico, Chapala se asienta sobre la confluencia de tres fosas tectónicas, zonas donde la corteza terrestre se hunde por el movimiento de fallas.

Estas fracturas dieron origen a la cuenca del lago, que recibe agua de los ríos Lerma y Zula y alimenta al río Santiago, el cual recorre 430 kilómetros hasta desembocar en el océano Pacífico.

Hacia el oeste del lago, la Laguna de San Marcos aparece de tono marrón claro y está dividida por una autopista.

Más al sureste, la Laguna de Sayula se distingue por sus tonalidades anaranjadas y forma parte del sitio Ramsar por su valor ecológico, al ser hábitat de aves migratorias, mamíferos y especies endémicas.

Ambas son cuencas cerradas, donde la evaporación deja depósitos de sal y sedimentos visibles desde el espacio.

Así ha cambiado la ciudad y el lago de Chapala en cuatro décadas

Para 2023, la zona metropolitana de Guadalajara superaba los 5.4 millones de habitantes, un crecimiento que ha sido documentado en imágenes satelitales comparativas de 1982 y 2004, mostrando cómo la expansión urbana ha transformado el entorno natural del lago de Chapala y su región volcánica.

Con información de la NASA.

