Miércoles, 20 de Mayo 2026

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García Harfuch confirma que sigue la búsqueda del alcalde municipal de Cuautla

El titular realizó declaraciones acerca de los aprehendidos este miércoles durante Operación Enjambre

Por: Fabián Flores

Este 20 de mayo, el presidente municipal de Atlatlahucan y el expresidente municipal de Yecapixtla fueron detenidos tras la ejecución del Operativo Enjambre. YT / SSPC

Este 20 de mayo, el presidente municipal de Atlatlahucan y el expresidente municipal de Yecapixtla fueron detenidos tras la ejecución del Operativo Enjambre. YT / SSPC

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, declaró desde conferencia de prensa que Jesús Corona Damián, actual alcalde de Cuautla, Morelos, sigue siendo buscado por las autoridades del Gabinete de Seguridad tras comenzar este miércoles la Operación Enjambre en el estado mencionado.

Hasta el momento, se han capturado seis funcionarios del Gobierno de Morelos y de Querétaro.

En breve, más información...

Lee también: Operación Enjambre: Cae presidente municipal de Atlatlahucan y el expresidente municipal de Yecapixtla, informa García Harfuch

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