El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, declaró desde conferencia de prensa que Jesús Corona Damián, actual alcalde de Cuautla, Morelos, sigue siendo buscado por las autoridades del Gabinete de Seguridad tras comenzar este miércoles la Operación Enjambre en el estado mencionado.

Hasta el momento, se han capturado seis funcionarios del Gobierno de Morelos y de Querétaro.

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