Como parte de la estrategia de saneamiento del Río Santiago que emprende el Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), autoridades federales realizan acompañamiento y buscan el compromiso de las empresas y municipios para no verter aguas negras y contaminantes en el cuerpo de agua. El titular del organismo, Gustavo Figueroa Cuevas, indicó que apuestan por estas acciones antes que por sanciones, que podrían tardar años y las multas serían mínimas en comparación con las utilidades o con los recursos públicos con los que cuentan.

Detalló que revisarán el actuar de las empresas y municipios a fin de que, en el corto plazo, se comprometan a eliminar sus contaminantes . La prioridad es llegar a un acuerdo con ambos, elaborando convenios y mejorando las condiciones. Aunque no ofreció mayores detalles sobre las organizaciones y ayuntamientos que han detectado que vierten sus residuos en el río, señaló que en una primera etapa trabajan con 40 empresas, además de que también identificaron descargas irregulares del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

"Como es multifactorial (la contaminación del Río Santiago), tendremos que atacar el problema de esa manera. Punto por punto, descargas domésticas, descargas industriales, descargas clandestinas, descargas porcícolas hasta que, en conjunto, entre todos estaremos contribuyendo a sanear el río", dijo.

"Vamos por tramos y en este momento estamos haciendo el acuerdo con 40 empresas de El Salto de Juanacatlán. Son diferentes (giros) y con cada uno de ellos, auxiliados, apoyados técnicamente por la Universidad de Guadalajara, por técnicos muy calificados y científicos, estamos haciendo el análisis con las empresas, las pruebas. Les estamos dando la oportunidad para que ellos también aporten los elementos y con la Universidad de Guadalajara veremos cuáles tienen elementos de contaminación. Elaboraremos convenios para que se comprometan en el corto plazo a no contaminar", añadió.

Imponer sanciones implicaría un proceso administrativo tardado, que podría durar hasta dos años, y la multa rondaría los 200 mil pesos, afirmó el director, por lo que rechazó "el lado punitivo" de la contaminación del río. "Las sanciones son muy débiles y no llegamos a nada".

Confía en que las empresas y municipios mostrarán compromiso con la naturaleza y con los habitantes de la región; en caso de que alguno de ellos no se adhiera a la estrategia de saneamiento, darán a conocer los nombres de cada uno. La prioridad es el diálogo, enfatizó.

En tanto, Figueroa Cuevas adelantó que la Conagua analiza actualizar las sanciones en su reglamento , para hacerlas más estrictas en cuanto a los delitos ambientales, luego de que fuera aprobada la modificación a la Ley General de Aguas. A más tardar en julio la Comisión presentará el documento, aseguró.

SV