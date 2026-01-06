El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) informó que ya se ha normalizado al 100% el suministro de agua en las 892 colonias del Área Metropolitana de Guadalajara afectadas por el mega corte del sábado pasado.

A finales de la semana pasada, el organismo llevó a cabo trabajos de mantenimiento en cinco instalaciones estratégicas que forman parte de la ciudad.

El Siapa inició con los trabajos hacia la 1:00 de la madrugada del 3 de enero, y concluyeron hacia las 16:00 horas del mismo día, cumpliendo así el plazo de 13 horas en el cual se comprometió a realizar la intervención en el sistema de suministro y rehabilitación de plantas potabilizadoras.

Las labores se realizaron de forma simultánea en la Planta de Bombeo Chapala, la Plata Potabilizadora No. 1 Miravalle, la Planta Potabilizadora No. 2 Las Huertas, el Sistema de Bombeo Las Pintas y la Planta de Bombeo Intermedio Oriente.

De manera programada, se detuvieron temporalmente los equipos de bombeo y se cerraron válvulas, para permitir la limpieza y revisión de tanques y sistemas por donde circula el agua.

También se dio mantenimiento a válvulas, compuertas y bombas, se limpiaron canales y clarificadores y se sustituyeron piezas clave que ya habían cumplido su vida útil.

En paralelo se atendió la instalación eléctrica del sistema de bombeo Chapala-Guadalajara, con mantenimiento preventivo y cambios de transformadores, subestaciones y tableros.

Una vez concluidos los trabajos, inició el proceso gradual del suministro de agua, y hoy ya quedó normalizado el servicio en su totalidad, de acuerdo con el anuncio del organismo.

El mega corte involucró 375 colonias de Tonalá, 247 de San Pedro Tlaquepaque, 205 de Guadalajara y 65 de Zapopan.

Las acciones impulsadas, indicó el Siapa, forman parte de una intervención preventiva "indispensable para conservar en óptimas condiciones los equipos, prolongar su vida útil y reducir riesgos que podrían comprometer el suministro de agua en el futuro", y los trabajos ya realizados sustituyen los mantenimientos que tradicionalmente se realizan durante la temporada de Semana Santa, por lo que se espera que el corte que tradicionalmente se lleva a cabo en dicha temporada no se efectúe este 2026.

MB