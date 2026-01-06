¿A qué hora habrá Rosca de Reyes GRATIS hoy en el Centro de Guadalajara?

Este martes 6 de enero, con el objetivo de celebrar el Día de los Reyes Magos, en el Centro de Guadalajara se llevará a cabo la partida de la tradicional rosca.

A través de medios oficiales, el ayuntamiento del municipio extendió la invitación a la ciudadanía para que se sumen a esta celebración, destacando que lo importante no es que te toquen los tamales, sino compartir esta tradición en comunidad.

"Este martes 6 de enero tenemos una cita en el corazón de nuestra ciudad para despedir esta época de magia e ilusión: acompáñanos a partir nuestra tradicional rosca de reyes", se lee en una publicación en redes sociales.

¿A qué hora se partirá la rosca de reyes en el Centro de Guadalajara?

De acuerdo con el anuncio, la cita es a las 17:00 horas en la Plaza Guadalajara, la cual se ubica sobre la avenida Hidalgo, al cruce con el Paseo Alcalde, frente a la Catedral de Guadalajara.

El evento se realizará previo al cierre del Festival de Invierno "Ilusionante 2025", el cual se desarrolla en diferentes municipios del Área Metropolitana de Guadalajara desde el 7 de diciembre pasado, en coordinación con la Cámara de Comercio de Guadalajara.

Este festival ha ofrecido un programa de actividades gratuitas, atracciones y posadas a las familias de la ciudad para vivir una "Navidad al estilo Jalisco".

Entre las actividades destacan la instalación de una pista de hielo en el Centro Histórico de Guadalajara, en Paseo Alcalde, junto a la Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres, además de una Rueda de la Fortuna, también en Paseo Alcalde, junto a la Plaza de Armas. Mañana será el último día para disfrutar de estas atracciones.

