Piden revisar antecedentes de colombianos que llegan a Jalisco

Ante una serie de hechos delictivos recientes, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM) reforzar los controles sobre los extranjeros que ingresan al estado, con especial atención a ciudadanos colombianos. La petición busca conocer antecedentes penales de quienes llegan al país y facilitar, en su caso, los procesos de deportación.

“Lo que estamos pidiendo al Instituto Nacional de Migración es reforzar las medidas de seguridad de las personas que ingresen al país. Por ejemplo, si alguien tiene antecedentes de tráfico de cocaína en México o Estados Unidos, ¿por qué el sistema no lo detecta?”, señaló Lemus durante la junta de seguridad.

La solicitud del mandatario llega en un contexto en que Jalisco ha registrado incidentes vinculados con ciudadanos colombianos, incluidos secuestros y actividades delictivas en mercados locales. En Tonalá, la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas logró localizar recientemente a una familia colombiana de cinco integrantes que había sido privada de la libertad en su domicilio. Los sujetos, armados y vestidos de negro, los habían trasladado en su propio vehículo; ahora las víctimas permanecen bajo resguardo de la Fiscalía mientras continúan las investigaciones.

De manera paralela, las autoridades estatales investigan presuntos nexos criminales de Alberto Prieto Valencia, comerciante del Mercado de Abastos asesinado el 29 de diciembre en Zapopan. Prieto contaba con antecedentes por tráfico de armas, robo a vehículos de carga y operación de rifas y sorteos conocidos como créditos “gota a gota”, presuntamente gestionados con apoyo de ciudadanos colombianos. Lemus informó que se solicitó apoyo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para profundizar en todas sus actividades y posibles vínculos, incluidos los financieros y políticos. El gobernador lamentó la muerte de la hija de Prieto durante los hechos, a quien consideró inocente.

El reforzamiento de los controles migratorios y la colaboración con instancias federales buscan prevenir que personas con antecedentes penales ingresen al estado y participen en actividades delictivas. La coordinación entre la Fiscalía de Jalisco, la Policía estatal y el CNI se ha intensificado para atender casos de secuestro, tráfico de armas y fraudes asociados a extranjeros, especialmente colombianos, que operan en territorio jalisciense.

¿Qué son las rifas colombianas?