Piden revisar antecedentes de colombianos que llegan a Jalisco

El estado ha registrado incidentes vinculados con ciudadanos colombianos, incluidos secuestros

Por: El Informador

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, tras la junta de seguridad en la que solicitó reforzar controles migratorios para prevenir delitos. EL INFORMADOR/A. Navarro

Ante una serie de hechos delictivos recientes, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM) reforzar los controles sobre los extranjeros que ingresan al estado, con especial atención a ciudadanos colombianos. La petición busca conocer antecedentes penales de quienes llegan al país y facilitar, en su caso, los procesos de deportación.

“Lo que estamos pidiendo al Instituto Nacional de Migración es reforzar las medidas de seguridad de las personas que ingresen al país. Por ejemplo, si alguien tiene antecedentes de tráfico de cocaína en México o Estados Unidos, ¿por qué el sistema no lo detecta?”, señaló Lemus durante la junta de seguridad.

La solicitud del mandatario llega en un contexto en que Jalisco ha registrado incidentes vinculados con ciudadanos colombianos, incluidos secuestros y actividades delictivas en mercados locales. En Tonalá, la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas logró localizar recientemente a una familia colombiana de cinco integrantes que había sido privada de la libertad en su domicilio. Los sujetos, armados y vestidos de negro, los habían trasladado en su propio vehículo; ahora las víctimas permanecen bajo resguardo de la Fiscalía mientras continúan las investigaciones.

De manera paralela, las autoridades estatales investigan presuntos nexos criminales de Alberto Prieto Valencia, comerciante del Mercado de Abastos asesinado el 29 de diciembre en Zapopan. Prieto contaba con antecedentes por tráfico de armas, robo a vehículos de carga y operación de rifas y sorteos conocidos como créditos “gota a gota”, presuntamente gestionados con apoyo de ciudadanos colombianos. Lemus informó que se solicitó apoyo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para profundizar en todas sus actividades y posibles vínculos, incluidos los financieros y políticos. El gobernador lamentó la muerte de la hija de Prieto durante los hechos, a quien consideró inocente.

El reforzamiento de los controles migratorios y la colaboración con instancias federales buscan prevenir que personas con antecedentes penales ingresen al estado y participen en actividades delictivas. La coordinación entre la Fiscalía de Jalisco, la Policía estatal y el CNI se ha intensificado para atender casos de secuestro, tráfico de armas y fraudes asociados a extranjeros, especialmente colombianos, que operan en territorio jalisciense.

¿Qué son las rifas colombianas?

  • Es un mecanismo ilegal que combina sorteos falsos y préstamos clandestinos, y que ha generado pérdidas económicas y amenazas entre comerciantes locales.
  • Estas rifas consisten en la venta de boletos con la promesa de premios atractivos, que van desde dinero en efectivo hasta electrodomésticos o mercancía de alto valor. Sin embargo, en la mayoría de los casos, no existe un ganador real: el dinero recaudado se queda en manos de los organizadores, quienes aprovechan la confianza y la falta de supervisión para enriquecerse de manera ilícita.
  • El esquema se ha consolidado en mercados populares, donde los locatarios suelen ser los principales participantes. Jóvenes contratados por los organizadores se encargan de la venta de boletos, mientras que los comerciantes son presionados para adquirirlos o incentivar su venta, bajo la amenaza de represalias si no cumplen. Este mecanismo convierte las rifas en una forma de extorsión encubierta, en la que los comerciantes no solo arriesgan dinero, sino también su seguridad.
  • Aunque las rifas colombianas no nacieron como parte de la actividad delictiva organizada, con el tiempo se han vinculado a grupos que operan en el tráfico de efectivo y el fraude, aprovechando la falta de regulación en los juegos de azar ilegales. La combinación de apuestas, presión y amenazas ha provocado un incremento en la incidencia de fraudes y conflictos entre los locatarios, afectando la confianza y la estabilidad económica en espacios comerciales como el Mercado de Abastos.
  • Las rifas colombianas no solo representan pérdidas económicas, sino que también generan un ambiente de intimidación que puede derivar en violencia y confrontaciones dentro de los mercados.
  • El caso de Prieto Valencia ha evidenciado la gravedad de estas prácticas y ha puesto en alerta a las autoridades locales, quienes advierten que, detrás de los sorteos, existen redes que operan con violencia, coacción y manejo de recursos ilícitos, afectando directamente a comerciantes y ciudadanos.

