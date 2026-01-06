Reportan incendio en una concretera de Tlaquepaque

Un incendio registrado en una empresa del municipio de Tlaquepaque alertó a vecinas y vecinos la noche de este lunes, considerando que podría ser peligroso por los químicos ahí manejados.

Pasadas las 21:00 horas, reportes hechos al 9-1-1 alertaban sobre un incendio al interior de una empresa de concreto ubicada en el cruce de Camino al Panteón y la avenida Adolf B. Horn, por lo que se solicitó la presencia de los bomberos municipales.

A su llegada, con tres unidades para sofocar el fuego, se percataron que el fuego provenía de uno de los camiones revolvedores, por lo que hubo que contener el siniestro a tiempo para que este no se propagara al resto de la empresa.

Habiéndose entrevistado con el personal encargado del lugar, afirmaron desconocer cuál fue el motivo que dio origen al incendio, sin embargo, afortunadamente no se reportó alguna persona lesionada.

El personal afirmó que más adelante acudiría a presentar su denuncia ante el Ministerio Público de la Fiscalía de Jalisco para el inicio de las investigaciones.

AO

