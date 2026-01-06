Ya está abierta oficialmente la convocatoria para las y los vecinos de las colonias ubicadas en las zonas de Tesistán y Valle de Los Molinos, en el municipio de Zapopan, para hacer uso del primer transporte gratuito a nivel municipal para conectar con la Línea 3 del Tren Ligero.

El servicio es exclusivo para las y los colonos de estas zonas con previo registro, para lo cual ha dispuesto de la plataforma https://camioncito.zapopan.gob.mx/.

Ahí las y los interesados en este sistema de transporte deberán poner sus datos personales, como nombre, fecha de nacimiento y una dirección que coincida con las colonias que se verán beneficiadas con este sistema de transporte gratuito. También deberán agregar una fotografía.

Una vez validado el registro, el ayuntamiento zapopano se estará poniendo en contacto con la persona registrada para informarle sobre la entrega de su credencial.

Detalles del servicio

En esta primera etapa se incluye a las colonias Valle de los Molinos, Hacienda Copala, Albaterra, Mirador del Bosque, Álamo, Santa Lucía, Chorritos y Cristo Rey, siendo estas las ocho rutas de cobertura del "Camioncito Zapopan".

El servicio será gratuito, y tendrá un horario corrido de 6 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a viernes .

En su fase de pruebas piloto, iniciada el 10 de noviembre, el Camioncito movió a más de 20 mil personas en solo tres semanas, "superando ampliamente las expectativas", afirmó el ayuntamiento de Zapopan.

Añadió, el Camioncito Zapopan responde a una necesidad evidente en zonas donde las distancias al transporte masivo superan el kilómetro y muchas familias deben recorrer largos trayectos a pie.

El servicio se brinda en ocho vehículos tipo van con capacidad para 16 pasajeros, y se espera que en esta administración se pueda llegar a las 50 unidades a fin de extender el servicio a otras colonias que lo necesitan .

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF