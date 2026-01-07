Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el miércoles 7 de enero de 2026

El clima en Chapala para este miércoles 7 de enero prevé que estará con cielo claro con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 43%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Jueves 8 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Viernes 9 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Sábado 10 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Domingo 11 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Lunes 12 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Martes 13 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14

Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 15

