La CFE cortará luz en Tlajomulco por mantenimiento

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el próximo viernes 9 de enero de 2026 realizará una suspensión temporal del suministro eléctrico en diversas comunidades del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, debido a trabajos de mantenimiento y mejora en la red.

De acuerdo con la CFE, las labores consistirán en la instalación intercalada de postes con transición aérea, acciones que se llevarán a cabo en coordinación con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. El objetivo de estos trabajos es optimizar la calidad y la continuidad del servicio eléctrico en la región.

El corte de energía está programado para realizarse en un horario de 10:00 a 18:00 horas, con una duración aproximada de ocho horas. Durante este periodo, el suministro permanecerá suspendido de manera temporal en las zonas donde se ejecutarán las obras.

Las comunidades que se verán afectadas por la interrupción del servicio eléctrico son Santa Rosa del Valle; La Piedrera, en el sector Referencia; la zona de la Nueva Carretera Chapala; el área del Aeropuerto Tonalcalli; así como Las Pintas de Abajo, Las Pintas y Las Pintitas. También se contempla la afectación en la comunidad de La Esperanza, en su zona sur, y en la Primera Etapa de Santa Cruz del Valle.