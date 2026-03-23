El relevo en la dirección del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), anunciado este lunes por el Gobernador Pablo Lemus Navarro, fue considerado por por especialistas como una señal de corrección, o por lo menos, un interés de atender el tema , ante la crisis que enfrenta el organismo por la mala calidad del agua que actualmente llega a más de 400 colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Sin embargo, refirieron los especialistas consultados, todavía hay reservas en cuanto al perfil de Ismael Jáuregui Castañeda , quien a partir de este lunes asume la titularidad del SIAPA, y a quien Pablo Lemus le ha conferido el comenzar de inmediato las acciones necesarias para atender y subsanar el suministro de agua turbia y sucia que está siendo suministrada a los hogares.

El motivo de la reserva, señalaron, es porque se trata de un perfil más orientado a la obra pública que a la gestión hídrica.

El nuevo nombramiento debió considerar una convocatoria más amplia: Gleason

El académico de la Universidad de Guadalajara, Arturo Gleason, reconoció la intención del Gobierno de Jalisco de intervenir en la problemática retirando al director anterior ante peticiones de la sociedad civil, pero planteó que el nuevo nombramiento debió considerar una convocatoria más amplia, incluso a nivel nacional, q ue permita integrar perfiles con trayectoria comprobada en el manejo del agua, dada la magnitud del reto que enfrenta el sistema en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

"Primero que nada, considero que cualquier medio de querer salir adelante es muy loable. Sin embargo, considero que para la designación de este cargo es importante que se consideren varias cosas, como que debemos escoger a los especialistas que tengan una larga trayectoria, una experiencia probada en el manejo del agua. Respetamos la trayectoria del ingeniero Jáuregui, pero consideramos que esta convocatoria debe abrirse a nivel nacional ".

Gleason insistió en la necesidad de que el titular cuente con el conocimiento técnico suficiente, y que, a su vez, de la misma forma pueda conformar equipos de trabajo sólidos, con especialistas en distintos niveles, y que exista respaldo institucional para la toma de decisiones dentro del marco legal. "El problema es grave y necesitamos la mayor pericia y el mayor conocimiento técnico-científico para resolverlo", inisistió.

Destitución de Juárez Trueba me parece acertada: Juan Pablo Macías

Por su parte, el especialista en recursos hídricos y redes de agua potable, Juan Pablo Macías consideró que la salida de Antonio Juárez Trueba era necesaria , al señalar que durante su gestión se evidenciaron fallas en la conducción del organismo y falta de claridad frente a los problemas operativos del SIAPA.

"La destitución de Juárez Trueba me parece acertada. Desde el inicio se le otorgó un voto de confianza por, supuestamente, ser alguien con perfil técnico, sin embargo, durante su gestión vimos escándalos, malas decisiones, torpezas, contradicciones, nula transparencia para explicar los problemas".

Sin embargo, dijo, el hecho de que en las credenciales de Ismael Jáuregui no se acredite una experiencia específica en temas hídricos podría limitar la posibilidad de revertir la situación actual del sistema.

Aunque planteó la posibilidad de otorgar un voto de confianza, también advirtió que el contexto actual exige resultados inmediatos y perfiles con conocimiento profundo del organismo.

"El SIAPA está en su peor momento de la historia y se necesita a alguien que conozca al SIAPA y se pueda rodear de personas con capacidad probada en el sistema", añadió Juan Pablo Macías.

Protesta en Guadalajara impulsó firmas para exigir salida de titular del SIAPA

Ayer domingo, durante la protesta en la Zona Centro de Guadalajara, se llevó a cabo una consulta pública en la cual varias de las personas asistentes mostraron su interés por la destitución de Juárez Trueba, e incluso, se realizó una recolección de firmas para que estas fueran presentadas posteriormente al Ejecutivo Estatal en busca de su salida de la dirección del SIAPA.

EE