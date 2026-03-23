Este lunes 23 de marzo, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó en sus redes sociales que dio la indicación de relevar del cargo al ingeniero Antonio Juárez Trueba como director general del Siapa, y como nuevo titular estará a cargo Ismael Jáuregui Castañeda.

El nuevo director llega con una tarea crucial, dice el mandatario estatal en su publicación: implementar acciones inmediatas para atender el grave problema de calidad y de escasez de agua que están viviendo los habitantes de decenas de colonias del AMG.

X / @PabloLemusN

¿Quién es Ismael Jáuregui Castañeda, nuevo director del Siapa?

El gobierno de Jalisco anunció que Ismael Jáuregui Castañeda será el nuevo director del Siapa; se desempeñaba como director de Obras Públicas del gobierno de Zapopan.

Lemus resaltó que el nuevo director general cuenta con una amplia experiencia en materia hidráulica y en materia de obra pública y que han trabajado juntos prácticamente por varios años.

"Ismael Jáuregui es un profesional técnico y alguien de toda mi confianza, con probada experiencia en proyectos estratégicos, a quien conozco y con quien he trabajado desde hace más de 10 años", dice el gobernador Lemus en su mensaje acompañado de un video.

Atender problemática del agua en el AMG, principal enmienda del nuevo director del Siapa

El cambio se da en medio de la problemática que enfrenta el organismo durante las últimas semanas por el agua sucia que ha sido suministrada a la ciudadanía en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Por lo tanto, la principal encomienda que tendrá el nuevo director será la de atender la problemática del desabasto de agua y de agua de mala calidad.

"Implementar acciones para atender el grave problema de calidad y de escasez de agua que están viviendo las y los habitantes de decenas de colonias del Área Metropolitana de Guadalajara", señala Lemus.

El mandatario estatal dijo que le ha pedido recorrer las calles para dialogar con ciudadanos, pero también con técnicos y especialistas para la reingeniería del Siapa.

También trabajará en la consolidación de proyectos estratégicos que garanticen volumen suficiente y agua de calidad a largo plazo, como el segundo acueducto Chapala-Guadalajara y la modernización de la red estatal de plantas potabilizadoras, sobre todo la PP1 de Miravalle.

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