En el marco del Día Mundial del Agua decenas de ciudadanos se dieron cita en el corazón del Centro de Guadalajara para manifestarse en contra de las autoridades del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), a fin de exigir que se emita una emergencia sanitaria debido a las condiciones de agua sucia y turbia que llega a las casas de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

Desde antes de las 16:00 horas los distintos colectivos y organizaciones civiles que convocaron a la protesta comenzaron a instalar cada una de las mesas que acompañaron la movilización, siendo una de ellas, precisamente, la que reunía las firmas ciudadanas para que las autoridades estatales declaren la alerta sanitaria por la mala calidad del agua.

En este sentido, el pasado viernes el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, afirmó que, por lo menos desde la Coprisjal, no se tiene previsto emitir dicha Alerta,"al no existir condiciones sanitarias que lo justifiquen" y debido a que, conforme a la normativa nacional, este tipo de declaratorias deben evaluarse en coordinación con autoridades federales.

Exigen renuncia en el SIAPA y denuncian falta de transparencia

En la protesta, llevada a cabo en el Paseo Alcalde, al cruce con Hidalgo, también se estuvieron recabando firmas para exigir la renuncia de Antonio Juárez Trueba de la dirección del SIAPA, por considerar que no se están generando las acciones pertinentes para que las y los ciudadanos de la ZMG tengan agua de calidad, y tampoco hay transparencia sobre lo que contiene el agua turbia que llega hasta los domicilios.

María González, directora de IMDEC, una de las organizaciones convocantes, agradeció a las y los asistentes por acudir a la convocatoria, pues dijo, es precisamente la denuncia ciudadana la que ayuda a visibilizar la problemática y obliga a los gobernantes a dar respuesta ante sus obligaciones.

"Gracias por venir a esta protesta tan importante para defender el agua como un derecho humano", expresó María.

Ciudadanos analizan la calidad del agua en plena movilización

Otra de las mesas que conformó la movilización y una de las que más llamó la atención fue la mesa para analizar la calidad del agua, en la cual participaron académicos e integrantes de organizaciones como Resistencia Civil por El Valle y la Red de Monitores que trabajan en la Región Valles y Lagunas, Zacoalco de Torres, Acatlán de Juárez, Tala y Teuchitlán.

Ahí, las personas ciudadanas quienes llevaron consigo sus muestras de agua de sus domicilios, como lo pedía la convocatoria, pudieron observar distintos análisis como alcalinidad, salinidad, PH y oxígeno.

Una de las botellas analizadas fue la de la señora María de Jesús Padilla, vecina de la colonia La Nogalera, quien llegó muy temprano con su botella de refresco con tapa roja. El color del líquido era color café, similar al del Tejuino, y que al dejar de moverse se asentaba en el fondo de la botella.

Ella contó que tiene mucho tiempo saliendo turbia, pero que ha sido en las últimas semanas cuando comenzó a notar el sedimento. Ahora ella tiene que bañarse a jicarazos porque, para poder usar medianamente el líquido, tiene que separarla en una tina donde debe esperar a que baje el sedimento "para tomar lo que queda más clarito en la parte de arriba".

Una de las botellas analizadas fue la de la señora María de Jesús Padilla, vecina de la colonia La Nogalera, quien llegó muy temprano con su botella de refresco con tapa roja. EL INFORMADOR / J. Acosta

"El cobro sí llega, pero esta agua no creo, verdaderamente, que esté bien. Dicen que no nos lavemos la boca con esta agua pero ¿y el cuerpo cuando nos bañamos? Yo pienso que es injusto todo esto", dijo la mujer.

María contó que tiene mucho tiempo saliendo turbia, pero que ha sido en las últimas semanas cuando comenzó a notar el sedimento. EL INFORMADOR / J. Acosta

Además, comentó, desde que ha llegado así el agua a su domicilio ha comenzado a tener comezón en todo el cuerpo, situación que ha comenzado a preocuparle.

"Yo le diría al SIAPA que ponga atención porque ahora sí que hay niños, hay personas como yo, hay personas adultas y uno como mujeres, pues las infecciones son muy peligrosas. Esto es para que pongan un alto, un ya", dijo la mujer.

Y precisamente, al pasar a analizar su agua a la mesa especialmente montada para este fin, ante medios de comunicación y asistentes se comprobó, más allá del color y la turbiedad, el agua definitivamente no era de buena calidad.

Entre los hallazgos preliminares se encontró que tenía bajo porcentaje de oxígeno, no tenía presencia de cloro (utilizado para potabilizar el agua), tenía exceso de sales, de alcalinidad, de minerales, y una conductividad muy alta. "En resumen, esta es un agua de muy cala calidad", dijo el maestro Héctor Morales Gil.

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José "Pepe" Lira, de Resistencia Civil por El Valle, explicó que si bien estas pruebas de análisis de agua suelen ser costosas en la iniciativa privada, lo que se busca desde esta movilización y desde las organizaciones civiles es que la ciudadanía pueda generar una red de observadoras y observadores que puedan replicar en la ZMG lo que ya se lleva a cabo en otras regiones del Estado para analizar la calidad del recurso que corre por ríos y está presente en los lagos y lagunas, como el Río Santiago o el Lago de Chapala, dada la crisis a la que está entrando la Metrópoli y ante la falta de respuesta de las autoridades estatales.

José menciona que buscan crear una red ciudadana para monitorear la calidad del agua en la ZMG ante el alto costo de pruebas privadas y la falta de respuesta de autoridades. EL INFORMADOR / J. Acosta

"Tenemos 2 años haciendo monitoreo en nuestros ríos, en nuestra región, para detectar la gravedad de las contaminaciones. Ahora nos estamos sumando aquí con IMDEC para apoyar a que surja una organización de monitores también en la ZMG. Esta es la idea, que se pueda incentivar la formación de monitores voluntarios como nosotros", dijo Pepe Lira.

"Obviamente se tiene que recibir una capacitación, pero para eso nos apoya mucho el ITESO, aquí está el maestro Héctor, por ejemplo, y ellos no dan la capacitación para hacer todo esto. Se sigue una metodología científica y se lleva un registro para demostrar que sí se pueden hacer análisis de manera preliminar, y que se pueden tener datos de la condición del agua, y tener una idea de la gravedad de la contaminación del agua potable que nos ha llegado a nuestras casas", añadió.

Especialistas advierten crisis estructural en el agua de la ZMG

La movilización además tuvo el micrófono abierto a manera de audiencia pública, para que las y los especialistas en materia de agua pudieran compartir ante la ciudadanía asistente parte de los hallazgos que a lo largo de los años han obtenido respecto de las condiciones del agua de la ciudad, y particularmente de la situación actual que mantiene el agua turbia y con sedimentos en más de 400 colonias de la ZMG.

Por ejemplo, Arturo Gleason Espíndola, académico de la Universidad de Guadalajara, lamentó que desde hace varias administraciones, pues no es un problema actual, sino una problemática que se ha venido arrastrando ya casi por tres décadas, se ha privilegiado la política de traer más agua a la ciudad, por sobre la infraestructura para dotar de agua a las viviendas, dejando en segundo plano las redes de abastecimiento, así como de las plantas potabilizadoras que deberían generar las condiciones adecuadas para que se tenga un líquido de calidad, que cumpla con los estándares que lo garanticen como derecho humano.

Las condiciones en las que se encuentra el agua que llega a las casas de la Metrópoli también violan el Artículo 4to constitucional, que establece que "toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible", señalaron las personas especialistas.

Por su parte, Juan Pablo Macias, especialista en temas hídricos, lamentó la falta de transparencia que sostiene el SIAPA sobre su gestión pública, pues, por ejemplo, no ha dado a conocer públicamente el por qué el exceso de Manganeso que se percibe en el agua que corre en la Metrópoli, y que le da una coloración particular al líquido.

Tampoco ha dado a conocer el funcionamiento de los filtros de la Planta Potabilizadora 1, que precisamente tendría la capacidad de disminuir este elemento en el agua.

Como parte de la movilización también se llevará a cabo un mapeo de la situación de agua de la ciudad, a fin de conocer las colonias donde hay mayor número de problemas de agua turbia, con sedimentos, falta de suministro o baja presión, que será dado a conocer posteriormente por los organismos convocantes.

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MF