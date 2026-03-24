Faltan pocos días para que comience la venta de las tradicionales empanadas en el Centro Histórico de Guadalajara con motivo de la Semana Santa y Pascua. Por ello, aquí te compartimos las fechas exactas en las que se instalarán los puestos en el primer cuadro de la ciudad.

Cada año, la celebración religiosa en la zona es acompañada de la venta masiva de este alimento, con la instalación de diversos puestos al exterior de las iglesias.

¿Por qué las empanadas son tan populares en Guadalajara en Semana Santa?

La costumbre tapatía está estrechamente vinculada con el Jueves Santo y la visita de los siete templos; sin embargo, no existe un motivo concreto que explique el origen de esta tradición.

Para algunos, las empanadas tienen un significado espiritual: el pan simboliza la tumba de Jesús, mientras que el relleno representa la resurrección y la esperanza.

Para otros, la popularidad de las empanadas durante esta celebración religiosa en Guadalajara se debe principalmente a la abstinencia de carne. La fina masa de pan, rellena de leche, piña, fresa, cajeta, camote o de guisos salados como champiñones con queso, camarones o rajas, es una buena alternativa para evitar el consumo de carnes rojas.

Para algunos, las empanadas tienen un significado espiritual. ESPECIAL/Gobierno de Guadalajara

¿Cuándo inicia la venta de empanadas en el Centro de Guadalajara?

La Comisión Dictaminadora del Gobierno de Guadalajara aprobó la instalación de 258 espacios para la venta de empanadas y artículos religiosos en el Centro Histórico durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua 2026, con el objetivo de fortalecer una de las tradiciones más representativas de la ciudad.

De acuerdo con lo informado por las autoridades municipales, los comerciantes se instalarán del domingo 29 de marzo al domingo 12 de abril. Además de las empanadas, habrá venta de palmas, cirios, agua y otros artículos.

¿En dónde se instalarán los comercios?

Los puntos autorizados para la instalación de comercios son:

Catedral: 41 espacios

Sagrario: 41 espacios

La Merced: 40 espacios

Aranzazú y San Francisco: 39 espacios

Las Capuchinas: 18 espacios

Del Carmen: 18 espacios

Santa Mónica: 18 espacios

Santuario: 18 espacios

San Juan de Dios: 18 espacios

San José de Gracia: 11 espacios

Santa María de Gracia: 8 espacios

San Martín: 4 espacios

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