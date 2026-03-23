Este lunes, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció la llegada de Ismael Jáuregui Castañeda a la dirección del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), y a quien le ha pedido que, de inmediato, analice la situación que enfrentan cientos de colonias, quienes están recibiendo agua turbia y sucia de la red municipal.

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Nuevo titular del Siapa cumple con el perfil técnico

Pablo Lemus afirmó que se trata de un perfil técnico. En este sentido, de acuerdo con su perfil y currículo, Ismael Jáuregui Castañeda es ingeniero civil por la Universidad de Guadalajara, con maestría en Administración de la Construcción por la CMIC y certificado como tecnólogo en Diseño y Construcción.

"Ha desarrollado una amplia trayectoria en el sector público y privado, participando en proyectos de infraestructura, urbanización, vivienda y edificación", destaca, por ejemplo, la Escuela Superior de Arquitectura (ESARQ), en su plataforma web.

Destaca por desempeño en Obras Públicas de Zapopan

Desde 2019, Ismael Jáuregui Castañeda se desempeñó como director de Obras Públicas del municipio de Zapopan, cargo que desempeñó hasta este día. A dicha dirección ingresó en 2016, cuando fungió como jefe de la Unidad de Construcción del municipio.

De acuerdo con Lemus Navarro, Ismael Jáuregui tiene toda su confianza, gracias a la "probada experiencia que ha tenido en proyectos estratégicos desde la Dirección de Obras Públicas del municipio de Zapopan".

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No se puede detener ni un solo proceso operativo del Siapa

En este periodo no puede detenerse ni un solo proceso operativo del SIAPA. "El nuevo director llega con una tarea crucial: implementar acciones inmediatas para atender el grave problema de calidad y de escasez de agua que están viviendo las y los habitantes de decenas de colonias del Área Metropolitana de Guadalajara", afirmó Lemus Navarro.

Antes de su entrada a la administración pública, Jáuregui Castañeda se desempeñó en el sector privado, comenzando en el área de la construcción desde el 2009. Su labor, finalizó la ESARQ, ha sido reconocida con múltiples distinciones de la Unión Jalisciense de Agrupaciones de Ingenieros (UJAI) y el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ), destacando el mérito profesional en Ingeniería.

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