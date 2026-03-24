Guadalajara: ¿Hay contingencia hoy? Esta es la calidad del aire en el AMG este martes 24 de marzo

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este martes 24 de marzo mala calidad del aire en algunas zonas del AMG, tales como Santa Fe con 84 puntos IMECA y Las Pintas con 78 puntos IMECA. El nivel de calidad del aire malo registrado en el AMG es en Santa Fe con 84 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Country, con 14 puntos IMECA. Aquí te dejamos otras zonas con su reporte de esta mañana del 24 de marzo: La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS