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Guadalajara: ¿Hay contingencia hoy? Esta es la calidad del aire en el AMG este martes 24 de marzo

La mañana de este martes 24 de marzo se registran altos índices de contaminación atmosférica en algunas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)

Por: El Informador

Este martes 24 de marzo, SEMADET registra mala calidad de aire en Santa Fe con 84 puntos IMECA. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Este martes 24 de marzo, SEMADET registra mala calidad de aire en Santa Fe con 84 puntos IMECA. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este martes 24 de marzo mala calidad del aire en algunas zonas del AMG, tales como Santa Fe con 84 puntos IMECA y Las Pintas con 78 puntos IMECA. 

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¿Cuál es la calidad del aire hoy 24 de marzo en Guadalajara?

El nivel de calidad del aire malo registrado en el AMG es en Santa Fe con 84 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Country, con 14 puntos IMECA. Aquí te dejamos otras zonas con su reporte de esta mañana del 24 de marzo: 

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire
Santa Margarita -1 Buena
Atemajac 45 Buena
Country 16 Buena
Oblatos 53 Buena
Centro 15 Mala
Tlaquepaque 65 Mala
Loma Dorada 53 Buena
Águilas 62 Buena
Miravalle 28 Mala
Santa Anita 62 Buena
Santa Fe 84 Mala
Las Pintas 78 Mala
Vallarta 64 Buena

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¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la mala calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

  • Prohibido realizar cualquier tipo de quema.
  • Reducir el uso de vehículos.
  • Evitar actividades al aire libre. 
  • Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 años y personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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