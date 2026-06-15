El servicio de agua en algunas colonias del municipio de Zapopan presentará alteraciones, como bajas presiones e incluso cortes, derivado de los trabajos que personal del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) realizará en la lateral de la avenida López Mateos, entre las calles Pléyades y Andrómeda, para la reposición de dos líneas de agua potable que colapsaron tras la formación de un socavón.

El día de ayer se informó de un socavón en dicha avenida, por lo que personal del organismo acudió al sitio. Durante la inspección realizada en conjunto con autoridades del municipio, se detectó el colapso de dos líneas de agua potable, de 10 y 4 pulgadas, respectivamente, con una afectación de entre 15 y 18 metros lineales, situación que obligó a un cierre preventivo de válvulas con el objetivo de evitar el derrame del líquido y permitir los trabajos por parte del organismo. Asimismo, la dependencia informó que se registraron daños en una línea de drenaje sanitario.

En este escenario, a través de medios oficiales, el Siapa notificó a los usuarios de la ciudad sobre las variaciones que el suministro de agua puede tener en algunas colonias cercanas a la zona.

¿Qué colonias serán afectadas por el corte de agua del Siapa?

De acuerdo con el organismo público encargado de la operación de los servicios de agua, drenaje y alcantarillado en el Área Metropolitana de Guadalajara, las colonias afectadas por las labores previamente mencionadas son:

El Mante

Gustavo Díaz Ordaz

La Calma

Las Águilas

Pinar de La Calma

Los trabajos se extenderán durante varios días, por lo que se estima que el servicio se restablezca con normalidad la mañana del jueves 18 de junio; sin embargo, dicha estimación está condicionada a las condiciones climáticas que se presenten en estos días.

La dependencia aclaró que será el Ayuntamiento de Zapopan la instancia responsable de dar seguimiento a las responsabilidades correspondientes por parte de la constructora que realiza la edificación en el sitio.

Los trabajos se extenderán durante varios días, por lo que se estima que el servicio se restablezca con normalidad la mañana del jueves 18 de junio. ESPECIAL

¿Cómo pedir una pipa de agua gratuita al Siapa?

En casos de emergencia, el Siapa detalló que pondrá a disposición del público la entrega de pipas de agua gratuitas.

Para obtener una, se debe contactar a través de la línea SIAPATEL, con marcación rápida al 073, así como por medio de las redes sociales oficiales del organismo: X (@siapagdl) y Facebook (@siapagdl).

El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado invita a la ciudadanía a estar al pendiente de sus medios de difusión oficiales para conocer el avance de estas labores.

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MB