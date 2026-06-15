Gobierno de Jalisco aclara montos de subejercicio de recursos presupuestales para 2025

Luego de que la diputada federal por Jalisco; Mery Gómez Pozos, denunciara un subejercicio de recursos por alrededor de 12 mil millones de pesos, que dijo, representan cerca del presupuesto anual del municipio de Guadalajara , el Gobierno de Jalisco compartió una aclaración sobre los montos presupuestales.

A través de un comunicado la Secretaría de Hacienda del Estado refirió como pertinente precisar los montos oficiales, contenidos en la Cuenta Pública del Estado de Jalisco correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

Cifras oficiales frente a señalamientos

Lo anterior porque, afirmó, "la cifra referida por la legisladora no corresponde al concepto de subejercicio presupuestario reconocido en la normatividad aplicable ni a los datos oficiales reportados en la Cuenta Pública 2025".

Explicó que, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los criterios emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el subejercicio presupuestario se identifica como la diferencia existente entre el presupuesto Modificado y el Presupuesto Devengado al cierre del ejercicio fiscal.

En este sentido, afirmó, en el "Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos" correspondiente al 2025, se tuvo un presupuesto modificado de 172 mil 521 millones 459 mil 557 pesos, pero solo se devengaron (es decir, se ejecutaron o se comprometieron) 171 mil 028 millones 728 mil 437 pesos.

Lo anterior quiere decir que únicamente se tuvo un monto de mil 222 millones 677 mil 120 pesos de subejercicio, es decir, "no fueron utilizados", pero con sus matices técnicos.

"Por lo anterior, el subejercicio presupuestario registrado por el Gobierno del Estado de Jalisco al cierre del ejercicio fiscal 2025 asciende a 1,222.7 millones de pesos, equivalente aproximadamente al 0.71% del presupuesto modificado, cifra significativamente distinta a los aproximadamente 12 mil millones de pesos señalados en la publicación", afirmó el gobierno de Jalisco.

Además, el gobierno estatal recordó que dentro del ciclo presupuestario existen diversas etapas de registro y ejecución del gasto público, entre las que destacan las correspondientes a presupuesto aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

"Por tal motivo, la interpretación de diferencias entre dichas etapas requiere un análisis técnico y normativo específico, ya que no toda diferencia entre conceptos presupuestarios constituye un subejercicio. En consecuencia, asociar montos distintos al concepto de subejercicio presupuestario puede generar percepciones inexactas respecto del nivel de ejecución del gasto público y de los resultados financieros reportados por el Estado", añadió el gobierno estatal.

Ante ello, el Gobierno de Jalisco puso a disposición pública la página donde se puede consultar la información del ejercicio presupuestal en sus diferentes agrupaciones conforme lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la propia normatividad del CONAC, permitiendo que las personas interesadas puedan comprobar la información referida de primera mano, en la liga:

https://hacienda.jalisco.gob.mx/transparencia/gestion-financiera/lgcg/de-la-informacion-financiera-gubernamental-y-la-cuenta-publica/cuenta-publica-entidad-federativa

"La Cuenta Pública 2025 constituye la fuente oficial de información financiera, presupuestaria y programática del Gobierno del Estado de Jalisco y se encuentra integrada conforme a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normativa aplicable" , finalizó el Ejecutivo Estatal.

SABER MÁS:

El "Presupuesto Modificado" es el presupuesto final que tuvo una dependencia o gobierno después de ampliaciones, reducciones o ajustes durante el año, mientras que el Presupuesto Devengado es el gasto que ya generó una obligación de pago. Por ejemplo puede considerarse devengado si el gobierno ya contrató la obra, adquirió un servicio o recibió un bien, aunque todavía no lo haya pagado.

En este sentido, no cualquier diferencia entre etapas presupuestarias equivale a subejercicio, por lo cual se requiere un análisis técnico de cada caso, de acuerdo con lo referido por el Gobierno de Jalisco. Por ejemplo:

Puede haber diferencias entre lo devengado y lo pagado porque una obra ya se realizó y sólo falta pagarla.

Puede haber diferencias entre lo comprometido y lo devengado porque un contrato ya existe, pero todavía no se recibe el bien o servicio.

Puede haber recursos en proceso de ejecución que no necesariamente representan dinero "perdido" o "sin usar".

NG