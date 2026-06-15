La espera terminó para miles de beneficiarios de distintos programas sociales del gobierno federal. Este lunes 15 de junio, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar dio a conocer el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre mayo-junio de las Becas Benito Juárez. Este operativo de dispersión de recursos abarca la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez, dirigida a alumnos de bachillerato; Jóvenes Escribiendo el Futuro, enfocada en la población universitaria; y la Beca Gertrudis Bocanegra.Lunes 15 de junio A, BMartes 16 de junio CMiércoles 17 de junio D, E, FJueves 18 de junio GViernes 19 de junio H, I, J, K, LLunes 22 de junio MMartes 23 de junio N, Ñ, O, P, QMiércoles 24 de junio RJueves 25 de junio SViernes 26 de junio T, U, V, W, X, Y, Z En momentos más información...