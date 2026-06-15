Lunes, 15 de Junio 2026

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Beca Benito Juárez junio 2026: Calendario oficial de pagos para preparatoria y universidad

Este lunes las autoridades dieron a conocer el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre mayo-junio de las Becas Benito Juárez y Gertrudis Bocanegra

Por: Luz Borja

Conoce el Calendario de pagos de las Becas Benito Juárez de junio 2026. ESPECIAL

Conoce el Calendario de pagos de las Becas Benito Juárez de junio 2026. ESPECIAL

La espera terminó para miles de beneficiarios de distintos programas sociales del gobierno federal. Este lunes 15 de junio, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar dio a conocer el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre mayo-junio de las Becas Benito Juárez. Este operativo de dispersión de recursos abarca la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez, dirigida a alumnos de bachillerato; Jóvenes Escribiendo el Futuro, enfocada en la población universitaria; y la Beca Gertrudis Bocanegra.

Calendario de pagos de las Becas Benito Juárez de junio 2026

Lunes 15 de junio A, B

Martes 16 de junio C

Miércoles 17 de junio D, E, F

Jueves 18 de junio G

Viernes 19 de junio H, I, J, K, L

Lunes 22 de junio M

Martes 23 de junio N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 24 de junio R

Jueves 25 de junio S

Viernes 26 de junio T, U, V, W, X, Y, Z

Calendario de pagos de las Becas Benito Juárez de junio 2026. ESPECIAL 
Calendario de pagos de las Becas Benito Juárez de junio 2026. ESPECIAL 

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