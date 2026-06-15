La espera terminó para miles de beneficiarios de distintos programas sociales del gobierno federal. Este lunes 15 de junio, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar dio a conocer el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre mayo-junio de las Becas Benito Juárez. Este operativo de dispersión de recursos abarca la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez, dirigida a alumnos de bachillerato; Jóvenes Escribiendo el Futuro, enfocada en la población universitaria; y la Beca Gertrudis Bocanegra.

Calendario de pagos de las Becas Benito Juárez de junio 2026

Lunes 15 de junio A, B

Martes 16 de junio C

Miércoles 17 de junio D, E, F

Jueves 18 de junio G

Viernes 19 de junio H, I, J, K, L

Lunes 22 de junio M

Martes 23 de junio N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 24 de junio R

Jueves 25 de junio S

Viernes 26 de junio T, U, V, W, X, Y, Z

Calendario de pagos de las Becas Benito Juárez de junio 2026. ESPECIAL

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