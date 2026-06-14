Pensión Bienestar julio 2026: cuándo comienzan los pagos y quiénes reciben primero

La Secretaría de Bienestar prepara la dispersión de recursos correspondiente al cuarto bimestre del año, es decir, el de julio-agosto, de distintos programas sociales. En este escenario, los beneficiarios de la Pensión Bienestar buscan conocer cuándo comienzan los pagos y quiénes reciben primero sus depósitos para organizar sus finanzas personales. El Gobierno de México realiza estas transferencias directamente a las tarjetas del Banco del Bienestar de los derechohabientes. Este operativo de dispersión de recursos abarca a millones de personas inscritas en los distintos apoyos, quienes esperan el anuncio oficial de un calendario de pagos.

Históricamente, la dependencia federal inicia los depósitos durante los primeros días del mes correspondiente. La distribución de los recursos sigue estrictamente el orden alfabético de la letra inicial del primer apellido. Este método organiza el flujo de personas en las sucursales bancarias y evita aglomeraciones innecesarias.

Hasta el momento no se ha dado a conocer un calendario oficial de pagos para el mes de julio, sin embargo se prevé que las autoridades publiquen las fechas definitivas en sus canales institucionales en los próximos días.

Calendario tentativo de pagos de la Pensión Bienestar de julio 2026

Aunque la Secretaría de Bienestar emitirá el documento oficial próximamente, la mecánica de dispersiones pasadas permite proyectar las fechas de pago.

El orden alfabético determina el día exacto en que los fondos ingresan a las cuentas. De este modo, s e espera que los pagos inicien el miércoles 1 de julio, siendo los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con la letra A los primeros en recibir el dinero.

A continuación, presentamos la lista con las fechas de pago estimadas:

Miércoles 1 de julio: Letra A

Jueves 2 de julio: Letra B

Viernes 3 de julio: Letra C

Lunes 6 de julio: Letras D, E, F

Martes 7 de julio: Letra G

Miércoles 8 de julio: Letras H, I, J, K

Jueves 9 de julio: Letra L

Viernes 10 de julio: Letra M

Lunes 13 de julio: Letras N, Ñ, O, P, Q

Martes 14 de julio: Letra R

Miércoles 15 de julio: Letra S

Jueves 16 de julio: Letras T, U, V

Viernes 17 de julio: Letras W, X, Y, Z

¿Cuánto pagan las pensiones del Bienestar en julio de 2026?

Los montos oficiales aprobados para este año mantienen su valor. La Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores, dirigida a personas de 65 años en adelante, entrega 6 mil 400 pesos bimestrales. Este programa apoya de manera universal a este sector poblacional, sin importar su nivel de ingresos, puesto que la Constitución lo reconoce como un derecho inalienable.

Por su parte, la Pensión Mujeres Bienestar, implementada durante la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destina sus recursos a mujeres de entre 60 y 64 años de edad. Este apoyo universal otorga 3 mil 100 pesos cada dos meses con el objetivo de impulsar la independencia económica de las beneficiarias. Asimismo, la Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad entrega pagos de 3 mil 300 pesos para respaldar a este grupo poblacional, aunque la cobertura varía en cada estado según la edad de los solicitantes.

Finalmente, el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, facilita el cuidado infantil ante la ausencia de los padres con un monto de mil 650 pesos bimestrales.

No te pierdas: Julio Regalado de Soriana confirma estas ofertas 4x2 en estos productos con esta fecha límite

Recomendaciones para cobrar el pago de la Pensión Bienestar

Las autoridades recomiendan a los beneficiarios consultar el saldo de su cuenta a través de la aplicación móvil del Banco del Bienestar antes de acudir a las sucursales. Esta medida previene filas y optimiza el tiempo de los usuarios.

Además, los comercios de autoservicio y farmacias permiten el pago directo con la tarjeta. Esta opción ofrece una alternativa segura para disponer de los fondos sin necesidad de manejar efectivo. Los beneficiarios también pueden retirar su dinero en cajeros automáticos de otras instituciones bancarias, aunque estas operaciones generan el cobro de comisiones adicionales.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

MB