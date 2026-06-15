El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció hoy que el próximo jueves 18 de junio será día de asueto escolar por motivo del partido de la Selección Mexicana contra Corea del Sur en el Estadio Guadalajara.

Esta será la primera vez que la Selección Mexicana de Futbol jugará un partido en Guadalajara durante la realización de una Copa del Mundo.

En su mensaje, el mandatario estatal aclaró que el sector gubernamental trabajará con normalidad, es decir, que la suspensión de actividades únicamente aplicará en los planteles educativos.

“He decidido decretar el asueto de clases para este próximo jueves 18 de junio en todo el Estado de Jalisco, quiero dejar muy claro que todo el sector gubernamental trabajará con absoluta normalidad durante el próximo jueves, por lo tanto, las familias de Jalisco, nuestras niñas, niños, maestras y maestros van a poder disfrutar de esta gran fiesta mundialista y, por supuesto, apoyando a la Selección”, dijo.

El partido de México contra Corea del Sur, correspondiente a la fase de grupos, se llevará a cabo en el Estadio Guadalajara la noche del próximo jueves.

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MB