Ayuntamiento de Guadalajara entrega obras de rehabilitación en el Mercado Corona

Este lunes, el Ayuntamiento de Guadalajara dio a conocer que quedaron concluidos los trabajos de renovación del Mercado Corona, ubicado sobre la avenida Hidalgo, en el corazón del Centro Tapatío, con una inversión cercana a los 23 millones de pesos.

La entrega fue hecha por la alcaldesa Verónica Delgadillo, quien destacó que con la rehabilitación de este espacio, "uno de los más representativos de la identidad, la gastronomía y la vida comercial de Guadalajara, está listo y listo para recibir a tapatíos, turistas nacionales e internacionales".

Como parte de la entrega de estas obras, Verónica Delgadillo destacó que los trabajos de rehabilitación y mejoramiento realizados en ese lugar se realizaron para fortalecer la seguridad, funcionalidad e imagen de este recinto.

"Estamos entregando totalmente nuevas las escaleras de acceso al mercado, con una inversión que supera los 22 millones de pesos; son cerca de 23 millones de pesos para cuidar este gran Mercado y seguir trabajando juntos, pues mercados como estos están vivos" , dijo.

Así, la alcaldesa invitó a la ciudadanía y a quienes visitan la Ciudad a recorrer este tradicional mercado, disfrutar de su oferta gastronómica y conocer las mejoras que se realizaron para brindar una gran experiencia a comerciantes y visitantes: "Tienen que visitar el Mercado Corona, que es de gran tradición, 136 años desde que comenzó. Y bueno, ahorita acaban de hacer una intervención muy especial, que está más chulo" , expresó.

Renovación de espacios y nueva imagen de los locales, entre las acciones impulsadas

De acuerdo con el Ayuntamiento de Guadalajara, las acciones realizadas en el Mercado Corona apuestan por fortalecer el patrimonio urbano y sus condiciones de operación, "al realizar una intervención integral que incluyó obras de rehabilitación, modernización y mantenimiento en distintas áreas del inmueble".

Como parte de estos trabajos, se modernizaron las oficinas del Registro Civil ubicadas en el tercer piso mediante la adecuación de los espacios, pintura, instalaciones eléctricas, voz y datos, la colocación de puertas y ventanas de aluminio, así como la habilitación de áreas de archivo y la impermeabilización integral del edificio. Estas acciones representaron una inversión de 9.4 millones de pesos.

Asimismo, en la planta baja se llevaron a cabo diversas obras para mejorar la experiencia de comerciantes y visitantes, entre ellas la rehabilitación del lobby elevado, la aplicación de recubrimiento epóxico, limpieza y pintura de muros de ingreso.

También se mejoró la imagen de los locales ubicados sobre la Calle Santa Mónica, sustitución de las escaleras eléctricas y trabajos de mantenimiento general. Para estas acciones se destinaron 9.3 millones de pesos.

¿Cuánto invirtió el Ayuntamiento de Guadalajara en esta rehabilitación?

En total, el Gobierno de Guadalajara invirtió más de 22 millones de pesos en la rehabilitación del Mercado Corona , reafirmando su compromiso con la recuperación de espacios públicos, el fortalecimiento de la actividad económica local y la consolidación del Centro Histórico como uno de los principales atractivos turísticos de la Ciudad, afirmó la alcaldía tapatía.

Para la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, estas acciones permiten ofrecer instalaciones más seguras, accesibles y funcionales para quienes diariamente realizan actividades comerciales, trámites o visitas recreativas en este importante espacio de la ciudad.

"Con estas mejoras, el Mercado Corona se consolida como un espacio moderno, funcional y seguro que preserva su esencia histórica y fortalece su papel como uno de los principales referentes gastronómicos, comerciales y turísticos de Guadalajara", finalizó la alcaldía tapatía.

NG