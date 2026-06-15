Pese a que ayer domingo la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Colima confirmó que el cuerpo de Rubén David Martínez, comerciante tapatío del Mercado Felipe Ángeles de Guadalajara, fue localizado tras labores de búsqueda que se extendieron por cinco días, su homóloga jalisciense informó esta tarde que se mantienen los trabajos para dar con el paradero del joven. Fueron los familiares quienes solicitaron continuar con las jornadas de localización hasta que los exámenes periciales confirmen que el cuerpo encontrado se trata, efectivamente, de Rubén.

Certeza antes de frenar los trabajos

"Si bien durante la jornada del domingo fue localizado un cuerpo sin vida en la zona donde se han concentrado los trabajos de búsqueda, es importante señalar que, hasta el momento, no existe una confirmación oficial sobre su identidad" , compartió Protección Civil y Bomberos de Jalisco en un comunicado.

Trascendió que el cuerpo encontrado presentaba huellas de violencia y no corresponde con las circunstancias de la desaparición del joven de 20 años, hace cerca de una semana en playa Pascuales, en Tecomán, Colima.

"Atendiendo la solicitud expresa de los familiares, las labores de búsqueda continúan mientras las autoridades periciales del Estado de Colima llevan a cabo los procedimientos correspondientes para determinar científicamente si el cuerpo localizado corresponde o no a la persona que se encuentra desaparecida", añadió la corporación jalisciense.

En las labores de búsqueda también participa personal de la Unidad Estatal de Colima. Lo que se busca es brindar certeza a la familia y agotar las posibilidades de localización del joven comerciante, aseguraron autoridades.

Una semana de angustia en el mar

El cuerpo localizado ayer fue encontrado en las inmediaciones de la playa El Edén, en el municipio de Manzanillo. Con ello, la dependencia colimense afirmó que los trabajos concluyeron, luego de encontrar al segundo joven tapatío que ingresó junto con Rubén a la playa Pascuales, en Tecomán: Miguel Rivas Villareal. Ambos fueron arrastrados por el mar el pasado martes 9 de junio, momento desde el cual fueron reportados como desaparecidos.

Miguel fue localizado sin vida el 12 de junio pasado y, luego de que familiares de Rubén solicitaran la intervención de Protección Civil de Jalisco, la corporación se sumó a las labores con personal y equipo en la zona.

NG