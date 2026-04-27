Lunes, 27 de Abril 2026

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Siapa anuncia nuevo corte de agua en Tlaquepaque: Lista de colonias afectadas

Desde el 28 de abril, el Siapa realizará limpieza en uno de los tanques de Tlaquepaque; el trabajo se extenderá hasta el jueves

Por: Fabián Flores

En caso de requerir servicio de pipas gratuitas, el Siapa pone al servicio de las y los usuarios el SIAPATEL, con marcación rápida al 073. EL INFORMADOR / ARCHIVO

En caso de requerir servicio de pipas gratuitas, el Siapa pone al servicio de las y los usuarios el SIAPATEL, con marcación rápida al 073. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) anunció desde sus redes sociales que realizará limpieza en el Tanque Tateposco, en San Pedro Tlaquepaque, por lo que el servicio se verá interrumpido durante los trabajos, que durarán poco más de una jornada.

 Anuncio del Siapa desde redes sociales. X / @siapagdl
Anuncio del Siapa desde redes sociales. X / @siapagdl

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Detalles de los trabajos que realizará el Siapa

El Siapa detalló que el martes 28 de abril, a partir de las 22:00 horas, realizará trabajos de lavado del Tanque Tateposco, ubicado en San Pedro Tlaquepaque. Se estima, además, que el servicio quede normalizado la mañana del jueves 30 de abril.

Debido a estos trabajos, se presentarán bajas presiones y, en algunos casos, falta de suministro en las siguientes colonias:

  • Francisco Silva Romero
  • La Pilita
  • Los Puestos
  • Ojo de Agua
  • Santa Paula
  • Tateposco
  • Tinajitas

¿Cómo solicitar pipas de agua?

En caso de requerir servicio de pipas gratuitas, el Siapa pone al servicio de las y los usuarios el SIAPATEL, con marcación rápida al 073. También se puede solicitar dicho apoyo a través de las redes sociales oficiales del Organismo en X y Facebook (@siapagdl).

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Otros trabajos del SIAPA en Guadalajara

En las últimas semanas, el Siapa ha llevado a cabo una serie de trabajos de limpieza y desazolve en puntos estratégicos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), previo al inicio de la temporada de lluvias. Algunas de estas importantes acciones se han realizado en:

  • 11 sifones ubicados bajo la Línea 2 del Tren Ligero
  • Tanque Álamo Industrial, en Tlaquepaque
  • Tanque Oblatos, ubicado en la colonia Oblatos de Guadalajara
  • Tanque Talpita, en Guadalajara
  • Tanque Cárcamo Las Juntas, en San Pedro Tlaquepaque
  • Tanque Loreto, en San Pedro Tlaquepaque
  • Tanque Ballena, en el municipio de Zapopan
  • Tanque Las Brisas de Chapala, ubicado en Tlaquepaque
  • Tanque Mirador del Tesoro, ubicado en Tlaquepaque

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