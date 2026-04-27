El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) anunció desde sus redes sociales que realizará limpieza en el Tanque Tateposco, en San Pedro Tlaquepaque, por lo que el servicio se verá interrumpido durante los trabajos, que durarán poco más de una jornada .

Anuncio del Siapa desde redes sociales. X / @siapagdl

Detalles de los trabajos que realizará el Siapa

El Siapa detalló que el martes 28 de abril, a partir de las 22:00 horas, realizará trabajos de lavado del Tanque Tateposco, ubicado en San Pedro Tlaquepaque. Se estima, además, que el servicio quede normalizado la mañana del jueves 30 de abril .

Debido a estos trabajos, se presentarán bajas presiones y, en algunos casos, falta de suministro en las siguientes colonias:

Francisco Silva Romero

La Pilita

Los Puestos

Ojo de Agua

Santa Paula

Tateposco

Tinajitas

¿Cómo solicitar pipas de agua?

En caso de requerir servicio de pipas gratuitas, el Siapa pone al servicio de las y los usuarios el SIAPATEL, con marcación rápida al 073. También se puede solicitar dicho apoyo a través de las redes sociales oficiales del Organismo en X y Facebook (@siapagdl).

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Otros trabajos del SIAPA en Guadalajara

En las últimas semanas, el Siapa ha llevado a cabo una serie de trabajos de limpieza y desazolve en puntos estratégicos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), previo al inicio de la temporada de lluvias. Algunas de estas importantes acciones se han realizado en:

11 sifones ubicados bajo la Línea 2 del Tren Ligero

Tanque Álamo Industrial, en Tlaquepaque

Tanque Oblatos, ubicado en la colonia Oblatos de Guadalajara

Tanque Talpita, en Guadalajara

Tanque Cárcamo Las Juntas, en San Pedro Tlaquepaque

Tanque Loreto, en San Pedro Tlaquepaque

Tanque Ballena, en el municipio de Zapopan

Tanque Las Brisas de Chapala, ubicado en Tlaquepaque

Tanque Mirador del Tesoro, ubicado en Tlaquepaque

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