El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) anunció desde sus redes sociales que realizará limpieza en el Tanque Tateposco, en San Pedro Tlaquepaque, por lo que el servicio se verá interrumpido durante los trabajos, que durarán poco más de una jornada. El Siapa detalló que el martes 28 de abril, a partir de las 22:00 horas, realizará trabajos de lavado del Tanque Tateposco, ubicado en San Pedro Tlaquepaque. Se estima, además, que el servicio quede normalizado la mañana del jueves 30 de abril.Debido a estos trabajos, se presentarán bajas presiones y, en algunos casos, falta de suministro en las siguientes colonias:En caso de requerir servicio de pipas gratuitas, el Siapa pone al servicio de las y los usuarios el SIAPATEL, con marcación rápida al 073. También se puede solicitar dicho apoyo a través de las redes sociales oficiales del Organismo en X y Facebook (@siapagdl).En las últimas semanas, el Siapa ha llevado a cabo una serie de trabajos de limpieza y desazolve en puntos estratégicos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), previo al inicio de la temporada de lluvias. Algunas de estas importantes acciones se han realizado en:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF