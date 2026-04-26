La mañana de este domingo, el Ayuntamiento de Tlajomulco dio a conocer que especialistas de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco (URFST) atienden al ejemplar de mono araña que fue rescatado por elementos de la Comisaría de Guadalajara el pasado jueves tras reportar que el animal había sufrido lesiones por descargas eléctricas al encontrarse jugando entre los cables de la luz en calles de la colonia Benito Juárez.

El personal de la URFST refirió que se trata de una hembra adulta de mono araña (Ateles Geoffroyi) , la cual, confirmaron los especialistas, resultó electrocutada tras tener contacto con cables del tendido eléctrico de la CFE.

Las autoridades a cargo de los cuidados del mono araña

El ejemplar, recordó el ayuntamiento de Tlajomulco, fue entregado por elementos de la Comisaría de Guardabosques de Guadalajara en las instalaciones de la URFST, donde especialistas realizaron una inspección primaria para descartar quemaduras o heridas externas derivadas de la descarga .

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Tras la valoración, el director de la unidad, Luis Alberto Cayo Cervantes, informó que el animal presenta una buena condición corporal y no muestra lesiones superficiales, aunque se mantiene bajo monitoreo preventivo .

Durante las primeras horas posteriores al rescate, el ejemplar manifestó una respuesta disminuida debido al choque eléctrico, situación que ha evolucionado de manera positiva con el paso del tiempo.

Cayo Cervantes destacó la importancia de la observación especializada al señalar que: "Aparentemente sí tuvo una complicación cuando la lograron liberar; el ejemplar parecía que no respondía, pero es parte del mismo proceso que genera la electrocución. Ahorita ya se encuentra mucho más repuesta", dijo.

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Por tal motivo, el espécimen permanecerá en un recinto de observación durante las próximas 72 horas, a fin de descartar posibles daños internos y garantizar su estabilidad antes de determinar los siguientes pasos en coordinación con las autoridades federales competentes.

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Autoridades hacen un llamado a cuidar de las especies

Por último, el ayuntamiento de Tlajomulco y la URFST hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar trasladar fauna silvestre por cuenta propia, ya que, además de representar un riesgo para las personas y los ejemplares, la posesión o el transporte de especies protegidas constituye un delito .

En caso de detectar fauna silvestre lesionada o en condición de vulnerabilidad, se debe reportar de inmediato a la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco al número 33 31 38 30 98, canal oficial para garantizar una atención adecuada y procurar la reintegración de los animales a su hábitat natural, finalizaron las autoridades municipales.

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FF