La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró este lunes durante "La Mañanera" que el Gobierno de México ha intervenido para que no se incremente el precio de los combustibles en el país .

"Si nosotros no hubiéramos intervenido, hoy la gasolina costaría más de 30 pesos, la magna; y el diésel estaría costando sobre 35 pesos el litro. [...] Hoy la gasolina magna cuesta menos de 24 pesos y el diésel en promedio, está sobre 28.28", detalló la Mandataria.

La Presidenta declaró que su gobierno, además, está apoyando sobre 2 mil 500 millones de pesos semanales , "que finalmente es recurso del pueblo", para que el precio de las gasolinas y el diésel no se dispare y afecte a las familias mexicanas.

El precio de la gasolina en México y el mundo

La Jefa del Ejecutivo explicó que, si bien México cuenta con petróleo y refinerías que, en teoría, deberían aliviar al territorio de las consecuencias económicas del conflicto en Medio Oriente, el costo de las gasolinas y el diésel está internacionalizado; es decir, el precio de los combustibles se establece desde el mercado global .

"¿Por qué México, aunque tiene petróleo, aunque tiene sus propias refinerías, se ve afectado por el alza internacional del costo de petróleo? Porque el precio de la gasolina y el diésel está internacionalizado. Ningún país en el mundo tiene su propio precio, sino que se ajusta al precio internacional".

El nuevo acuerdo para el pago de los combustibles

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador, anunció la implementación de la disminución en las comisiones por el pago de las gasolinas (premium y magna) y el diésel, las cuales se realicen con tarjetas (de crédito o débito) o con vales .

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Hacienda, en coordinación con el Banco de México (Banxico), Transformación Digital, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Asociación de Bancos de México y Aseval, ha acordado una serie de incentivos para la estabilidad del precio de los combustibles durante seis meses, los cuales entran en vigor el 1 de mayo y tendrán vigencia hasta el 31 de octubre de 2026 .

Los acuerdos reducen el costo que asume la gasolinera por aceptar pagos digitales.

Tarjeta de débito | Cobra una comisión del 0.45 % por transacción | Ahora, la cuota de intercambio será del 0 %, lo que se traduce en 2.57 pesos menos en promedio por transacción.

| Cobra una comisión del 0.45 % por transacción | Ahora, la cuota de intercambio será del 0 %, lo que se traduce en 2.57 pesos menos en promedio por transacción. Tarjeta de crédito | Cobra una comisión del 1.0 % por transacción | Ahora, la cuota de intercambio será del 0 %, lo que se traduce en 7.45 pesos menos en promedio por transacción.

| Cobra una comisión del 1.0 % por transacción | Ahora, la cuota de intercambio será del 0 %, lo que se traduce en 7.45 pesos menos en promedio por transacción. Vales (tarjeta) | Cobra una comisión del 0.45 % por transacción | Ahora, la cuota de intercambio será del 0 %, lo que se traduce en 2.57 pesos menos en promedio por transacción.

| Cobra una comisión del 0.45 % por transacción | Ahora, la cuota de intercambio será del 0 %, lo que se traduce en 2.57 pesos menos en promedio por transacción. Vales (físicos) | Descuento fijo por transacción de 1.10 pesos.

Cabe decir que estos descuentos solo serán válidos para las personas que realicen el pago de diésel o gasolinas con tarjetas de crédito, débito o vales , por lo que entre menos pagues con efectivo, mayor ahorro notarás en tu bolsillo y, a la vez, más se podrán contener los precios de los combustibles en México.

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