La madrugada de este lunes 27 de marzo Bomberos de Guadalajara sofocaron un incendio registrado en el mercado de la colonia Ferrocarril.De acuerdo a información de otros medios el incendio se registró en un local al interior del mercado Héroes con ubicación en la colonia Ferrocarril de Guadalajara. El fuego alcanzó a dos locales, los cuales tuvieron pérdida total. El cuerpo de bomberos evitó la propagación del siniestro a otros locales y logró contenerlo a tiempo.No se registran personas lesionadas ni evacuadas ya que el mercado se encontraba cerrado. En caso de necesitar contactar a Protección Civil y Bomberos de Guadalajara para reportar algún incendio o incidente similar, se puede hacer por medio del número global de emergencias (911) o comunicarte a través del teléfono 3312017700 de la Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo. La colonia Ferrocarril ha sido escenario de otros siniestros de alto riesgo en el pasado reciente. El 1 de enero de este año Bomberos de Guadalajara atendieron un reporte de incendio en una vivienda improvisada que se utilizaba como taller; en el sinientro no se reportaron personas lesionadas. Por otro lado, el pasado 1 de febrero bomberos atendieron el reporte de un incendio en un predio de aproximadamente 400 metros cuadrados, con afectaciones en hasta nueve vehículos.Con información de Osiel González Hernández. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS