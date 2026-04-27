La madrugada de este lunes 27 de marzo Bomberos de Guadalajara sofocaron un incendio registrado en el mercado de la colonia Ferrocarril.

El incendio se registró en un local al interior del mercado

De acuerdo a información de otros medios el incendio se registró en un local al interior del mercado Héroes con ubicación en la colonia Ferrocarril de Guadalajara. El fuego alcanzó a dos locales, los cuales tuvieron pérdida total. El cuerpo de bomberos evitó la propagación del siniestro a otros locales y logró contenerlo a tiempo.

No se registran personas lesionadas ni evacuadas ya que el mercado se encontraba cerrado.

¿Cómo reportar incendio a Bomberos de Guadalajara?

En caso de necesitar contactar a Protección Civil y Bomberos de Guadalajara para reportar algún incendio o incidente similar, se puede hacer por medio del número global de emergencias (911) o comunicarte a través del teléfono 3312017700 de la Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo.

Te puede interesar: Este lunes, el día con más calor de la semana en Guadalajara

Incendios recientes registrados en la colonia Ferrocarril

La colonia Ferrocarril ha sido escenario de otros siniestros de alto riesgo en el pasado reciente.

El 1 de enero de este año Bomberos de Guadalajara atendieron un reporte de incendio en una vivienda improvisada que se utilizaba como taller; en el sinientro no se reportaron personas lesionadas.

Por otro lado, el pasado 1 de febrero bomberos atendieron el reporte de un incendio en un predio de aproximadamente 400 metros cuadrados, con afectaciones en hasta nueve vehículos.

Con información de Osiel González Hernández.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS