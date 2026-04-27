Detectan caso de sarampión en escuela de Zapopan

Un nuevo caso de sarampión fue reportado en una escuela ubicada en el municipio de Zapopan.

La Secretaría de Educación en Jalisco (SEJ) confirmó la información mediante su titular, Juan Carlos Flores Miramontes, quien refirió que los contagios de la enfermedad se han mantenido con baja incidencia pese al caso de la escuela zapopana. El funcionario resaltó que hay conciencia por parte de familiares para evitar la propagación de contagios de la enfermedad.

"Tuvimos el reporte de una escuela afectada. No hay que bajar la guardia; para nosotros es muy importante mantenerlo en cero. Es señal (de) que, aunque sigan los contagios, se han mantenido bajos, pero lo que es más importante es que los papás tienen la conciencia de no enviar a los hijos enfermos. Este caso está en Zapopan, vamos a estar monitoreándolo. Comparado con los que teníamos antes, no tienen la misma proporción".

El funcionario estatal mencionó que solamente hubo un caso detectado en la escuela, por lo que deberá haber 14 días de suspensión para evitar mayor incidencia de la enfermedad.

La vacunación continúa en centros de salud, no en escuelas

Flores Miramontes dijo que, en caso de requerirse vacunas por parte de estudiantes, se puede acudir a algún centro de salud porque comentó que ya no hay disponibilidad de brigadas en escuelas.

"Es muy importante decir que en todos los centros de salud, en todas las regiones sanitarias, hay vacunas; por lo tanto, si algún padre de familia no ha vacunado a su hijo, es bien importante que acuda. Ya no irán a su escuela, pero pueden ir a un centro de salud".

Vacunas inoculadas por la SSJ

La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) informó que suman más de tres millones 150 mil vacunas contra el sarampión aplicadas en toda la entidad, resaltando que la cifra representa un avance significativo en la estrategia de inmunización estatal contra la enfermedad tras el brote ocurrido en los últimos meses y refuerza el compromiso de las autoridades por mantener a la población protegida contra enfermedades prevenibles, en especial a niñas y niños.

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OB