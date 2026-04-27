Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, el cuarto y último de los mineros atrapados en la mina Santa Fe , fue finalmente encontrado este lunes 27 de abril a las 03:15 horas, tiempo del centro. El trabajador, sin embargo, fue localizado sin vida, según información oficial emitida a través de un comunicado .

El hallazgo ocurrió después de 33 días (783 horas) de operaciones ininterrumpidas tras el accidente registrado en el yacimiento el pasado 25 de marzo.

Comunicado emitido por autoridades tras el hallazgo de Leandro Beltrán. X / @CNPC_MX

Detalles del hallazgo en Santa Fe

En las tareas de búsqueda y rescate estuvieron involucrados 389 elementos de diversas instituciones, entre las que destacan la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Gobierno de Sinaloa.

Luego de encontrar el cuerpo del cuarto y último de los mineros atrapados, las autoridades dieron aviso a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa con el objetivo de iniciar los protocolos de recuperación.

En el sitio, según dicta el comunicado, los equipos especializados de búsqueda esperan a los peritos estatales para llevar a cabo el proceso, de acuerdo con los procedimientos técnicos y jurídicos requeridos.

Tras el hallazgo de Leandro Beltrán, el Gobierno de México y las autoridades locales mantienen el compromiso de brindar acompañamiento y apoyo a la familia del hoy occiso durante este proceso .

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FF