Para este año 2026, el Gobierno de Jalisco tiene programado invertir más de 7 mil millones de pesos como parte del programa "Jalisco Con Estrella", que busca renovar planteles escolares del estado con el recurso captado por el Impuesto a la Nómina.

El director del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado, Francisco Ontiveros, indicó que hay 582 proyectos ejecutivos listos para poder licitarse con el recurso mencionado para más de 995 planteles escolares.

"Tenemos al día de hoy 582 proyectos ejecutivos listos para poder estar licitando el día de mañana, solamente en espera de suficiencia. Para este año, entre obra anual y obra multianual, tenemos programada una inversión en este primer semestre de al menos 7 mil 230 millones de pesos para intervenir cerca de 995 escuelas".

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Con dicho programa, se invirtieron más de 4 mil millones de pesos durante 2025 en 641 escuelas, según informó el funcionario estatal durante una rueda de prensa, con cerca del 70% de la inversión hecha en el interior del estado y el resto para la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Fotografía de la rueda de prensa donde se dieron a conocer las proyecciones del programa "Jalisco con Estrella". EL INFORMADOR/M. Hernández

“Jalisco con Estrella”: los objetivos del programa

El programa “Jalisco con Estrella” inició en esta administración, el cual es financiado con el Fondo para la Infraestructura Educativa del Estado de Jalisco (Fineduc), que surgió desde el año 2022 y fue autorizado por el Congreso local, el cual consistió en el incremento en el Impuesto Sobre la Nómina de forma progresiva para contar con recursos suficientes y destinarlo para la inversión en infraestructura educativa y mejora en los planteles.

Con el programa de Jalisco con Estrella, se busca la renovación de 7 mil planteles educativos en el estado durante los próximos años.

Las intervenciones van desde impermeabilización, pintura, luminarias en las aulas, instalación de internet, entre otros puntos.

Además, permite que sean obligatorias las clases de música en todas las escuelas públicas, con aulas equipadas con instrumentos musicales, así como el mejoramiento de aulas de clase, laboratorios y talleres, sanitarios y espacios complementarios que fomenten la convivencia y el desarrollo estudiantil.

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MB