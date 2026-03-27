Semana Santa 2026: ¿Cuántos peregrinos se esperan este año en Talpa de Allende?

Cada año, la peregrinación en Talpa de Allende, una de las tradiciones religiosas más importantes del país, atrae a millones de personas, principalmente durante la Semana Santa.

Sin importar su edad, los peregrinos, motivados por una "manda"*, la devoción por la Virgen del Rosario o simplemente por el deseo de participar, recorren a pie un trayecto de aproximadamente 117 kilómetros: la ruta comienza en el municipio de Ameca, cruza las montañas de la Sierra Madre Occidental y culmina en la Basílica de Talpa de Allende.

El recorrido se convierte en una experiencia colectiva de fe y resiliencia, pues, sin importar el cansancio y las condiciones climáticas, los peregrinos continúan hasta llegar a la iglesia.

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Esperan a millones de fieles en Talpa de Allende

A pesar de que la peregrinación se lleva a cabo durante todo el año, esta se intensifica en marzo y durante la Semana Santa, pues fieles de otras zonas de Jalisco y de todo México aprovechan las vacaciones para realizar el recorrido.

En este contexto, el gobierno de Jalisco informó que se esperan alrededor de 1.3 millones de peregrinos en Talpa de Allende, como cifra acumulada entre marzo y abril de 2026.

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Buscan garantizar la seguridad de los peregrinos

Con el objetivo de garantizar la seguridad y reforzar la prevención, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos cuenta con un estado de fuerza de 494 elementos operativos, apoyados por 162 vehículos, provenientes de Unidades Municipales de Protección Civil, comisarías municipales y servicios médicos.

El operativo contempla atención prehospitalaria y hospitalaria, prevención de accidentes, promoción de la salud, control de vectores y supervisión de riesgos sanitarios, con módulos de atención médica distribuidos a lo largo de la ruta para brindar apoyo oportuno.

En este colaboran autoridades de 36 municipios, además de la Policía Estatal y la Policía Estatal de Caminos, entre otras corporaciones.

Recomendaciones para la peregrinación hacia Talpa de Allende

Ante la alta afluencia de personas durante la temporada, las autoridades estatales emitieron una serie de recomendaciones para prevenir riesgos durante el recorrido:

Mantenerse hidratado de forma constante

Evitar la exposición prolongada al sol

Utilizar ropa y calzado adecuados

Usar protección solar

Además, se exhorta a no automedicarse, mantener bajo supervisión a menores de edad y personas mayores, así como ubicar los módulos de atención médica distribuidos a lo largo de la ruta.

Para más información para proteger la salud o ante signos y síntomas, está disponible la Línea Salud Jalisco en el número telefónico 33-3823-3220.

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*Promesa que un fiel hace a Dios, la Virgen o a algún santo, en la que se compromete a realizar un sacrificio o alguna actividad a cambio de recibir un favor, por ejemplo, la recuperación de la salud.

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MB

