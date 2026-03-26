Cambio de placas GRATIS: requisitos para obtener la prórroga antes de fin de mes

En pocos días, la prórroga para el cambio gratuito de placas en Jalisco concluirá, lo que significa que las personas obligadas a actualizar sus láminas tendrán que pagar por el trámite.

Para evitar cubrir el costo por la dotación de placas, algunos propietarios de vehículos todavía están a tiempo de aprovechar la prórroga. En este contexto, aquí te comentamos los requisitos que se deben cumplir.

¿Quiénes pueden hacer el cambio de placas gratis?

La medida aplica exclusivamente para las personas que pagaron su refrendo 2025 durante ese mismo año, como parte del esquema Paquetazo 3x1 implementado entonces, el cual permitió realizar la verificación vehicular y el cambio de placas sin costo, con el pago del refrendo.

Esta semana, la Secretaría de Hacienda del gobierno de Jalisco informó que ya no es necesario contar con cita previa para realizar el trámite, por lo que el cambio puede hacerse acudiendo directamente a cualquier oficina recaudadora del estado dentro del horario de atención.

Para completar el trámite, es necesario presentar los siguientes documentos:

Pago de refrendo 2025, realizado ese mismo año.

Juego de placas con diseño anterior al denominado Collage o Cabañas.

Documento de identificación oficial: INE, licencia o pasaporte vigente, en original y copia.

Documento que acredite la propiedad: comprobante fiscal, título de propiedad, sentencia judicial o acta de adjudicación emitida a su nombre, o que contenga la cesión de derechos a su favor en dichos documentos, en original y copia.

Comprobante de domicilio no mayor a 90 días de expedición, en original y copia.

De acuerdo con la lista expuesta por las autoridades, el comprobante de la verificación vehicular, aprobada o no, ya no es un requisito para el cambio de láminas.

¿Para quiénes es obligatorio cambiar de placas en Jalisco?

El canje de placas es obligatorio para todos los vehículos cuyas láminas tengan los diseños “Maguey”, “Minerva” y “Gota” (roja y verde), incluyendo motocicletas, remolques, transporte público, taxis, autos y camionetas.

Estos diseños no cumplen con los requerimientos técnicos que deben tener las láminas en todo el territorio nacional, según la normativa federal vigente NOM-001-SCT-2-2016, administrada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

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MB

