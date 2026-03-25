A pocos días de que concluya la prórroga concedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de Jalisco para el cambio de placas gratuito en el estado, la autoridad informó que ya no es necesario contar con una cita para realizar el trámite.

En un comunicado, la Secretaría de Hacienda invitó a las y los contribuyentes que realizaron el pago de su refrendo en 2025 y que aún no hacen el canje, a concluir este trámite en tiempo y forma.

La prórroga aplica para quienes hayan participado en el esquema de Paquetazo 3x1, implementado el año pasado para ofrecer el cambio de placas y la verificación vehicular sin costo extra, solo con el pago del refrendo.

¿Cómo hacer el cambio de placas en Jalisco?

De acuerdo con la dependencia, el cambio se puede realizar sin cita, acudiendo directamente a cualquier oficina recaudadora ubicada en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) o al interior del estado con la documentación correspondiente:

Pago de refrendo 2025, realizado ese mismo año.

Juego de placas con diseño anterior al denominado Collage o Cabañas.

Documento de identificación oficial: INE, licencia o pasaporte vigente, en original y copia.

Documento que acredite la propiedad: comprobante fiscal, título de propiedad, sentencia judicial o acta de adjudicación emitida a su nombre, o que contenga la cesión de derechos a su favor en dichos documentos, en original y copia.

Comprobante de domicilio no mayor a 90 días de expedición, en original y copia.

De acuerdo con la lista expuesta por las autoridades, el comprobante de la verificación vehicular, aprobada o no, ya no es un requisito para el cambio de láminas.

¿Cuáles son los horarios de oficinas para el cambio de placas?

Para efectuar el trámite en el Área Metropolitana de Guadalajara, se puede acudir en los horarios habituales de atención, que son de lunes a viernes, de 8:00 a 18:00 horas, y los sábados de 8:00 a 14:00 horas.

En tanto, las recaudadoras ubicadas en municipios del interior del estado brindan atención de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.

Una vez finalizada la prórroga, el canje de placas tendrá costo y su incumplimiento podrá derivar en sanciones por parte de la Policía Vial estatal, esto conforme a la normativa vigente.

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MB