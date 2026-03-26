¿Cuánto costará el cambio de placas en Jalisco al finalizar la prórroga?

A partir de abril, el cambio de placas vehiculares en Jalisco tendrá un costo, el cual deberá ser cubierto por los contribuyentes que no aprovecharon la oportunidad de realizar el canje de forma gratuita a través del esquema del Paquetazo 3x1.Con el objetivo de facilitar el reemplazo de placas para la mayor parte del parque vehicular del estado, el gobierno estatal implementó durante 2025 el programa Paquetazo 3x1, un esquema que permitió el canje de placas y la verificación vehicular de forma gratuita, únicamente con el pago del refrendo.Debido a la alta demanda registrada durante el último bimestre del año pasado, atribuida principalmente a los contribuyentes rezagados, se otorgó una prórroga de tres meses para concluir el trámite, la cual está a pocos días de terminar.El canje de placas es obligatorio para todos los vehículos cuyas láminas tengan los diseños “Maguey”, “Minerva” y “Gota” (roja y verde), incluyendo motocicletas, remolques, transporte público, taxis, autos y camionetas.Estos diseños no cumplen con los requerimientos técnicos que deben tener las láminas en todo el territorio nacional, según la normativa federal vigente NOM-001-SCT-2-2016, administrada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).A partir del 1 de abril, las personas obligadas a sustituir sus láminas deberán cubrir el costo de dotación de placas, el cual ronda los 2 mil 500 pesos, sin considerar las multas a las que podrían verse expuestas por circular con placas no vigentes.En estos últimos días de prórroga, el cambio de placas puede realizarse acudiendo a cualquier oficina recaudadora ubicada en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) o en el interior del estado, con la documentación correspondiente:Para efectuar el trámite en el Área Metropolitana de Guadalajara, se puede acudir en los horarios habituales de atención: de lunes a viernes, de 8:00 a 18:00 horas, y los sábados de 8:00 a 14:00 horas.En tanto, las recaudadoras ubicadas en municipios del interior del estado brindan atención de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB