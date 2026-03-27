Lemus reconoce omisiones en el Siapa bajo la gestión de Juárez Trueba

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reconoció que durante la gestión de Antonio Juárez Trueba al frente del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) hubo omisiones que culminaron en su relevo.

En entrevista, el mandatario estatal señaló que, aunque hubo factores técnicos, la decisión del relevo se debió principalmente a las omisiones, como no haber tomado decisiones urgentes en algunos ámbitos, aun cuando reconoce que se le puso al frente del Siapa por su perfil técnico.

"Tomé la decisión de relevarlo, sí, porque hubo muchas omisiones, no se tomaron buenas decisiones".

"Trueba tenía un gran perfil técnico, pero muchas veces esto no empata con las decisiones ejecutivas y sobre todo con aquellas que tienen un carácter urgente, y bueno, pues no se actuó con un carácter de urgencia en muchos temas y por eso decidí relevarlo".

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Perfil ejecutivo de Jáuregui ayudaría a resolver problemas del agua

Durante las últimas semanas, el Siapa suministró agua de mala calidad y con mal olor a por lo menos 170 colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara, reportes que persistieron en múltiples zonas como Jardines del Country, donde este medio informó el martes pasado sobre las malas condiciones del agua que estaban recibiendo, entre ellas, con sedimento, de color negro y con olor a drenaje.

Tras ello, se anunció el relevo de Juárez Trueba al frente del Siapa y llegó Ismael Jáuregui, de quien el gobernador destacó un perfil ejecutivo para llevar a cabo las obras que sean necesarias con carácter urgente y solucionar el problema de mala calidad del agua. Y explicó que, más allá de un perfil teórico, buscaban uno ejecutivo.

"Un perfil técnico para los procesos constructivos que vamos a llevar a cabo en las grandes obras que vienen para el Siapa pero también una persona extraordinariamente ejecutiva", afirmó Lemus.

Como parte de las primeras acciones, se anunció la limpieza de tanques y la supervisión de la infraestructura del Siapa para el abasto de agua de la ciudad.

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MB