Gobierno de Jalisco alista obras para mejorar la calidad del agua en la ZMG

El Gobierno de Jalisco alista obras para mejorar la calidad del agua que es suministrada por el Siapa a las colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Esto se da luego que la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua (CEA) aprobó la reasignación de una bolsa superior a mil millones de pesos (mdp) al Siapa.

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La mayoría de los recursos contemplados en esa bolsa se destinarán de manera prioritaria a obras de "carácter urgente", señaló el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien mencionó que se construirá un ducto alternativo en la zona de Atequiza para evitar que el agua que llega a la ciudad pase por los puntos más contaminados.

"Hacer inversiones de carácter urgente que nos permitan ir mejorando la calidad del agua, entre ellas, es una especie de bypass en la zona de Atequiza, es decir, un nuevo ducto que nos permita que el agua no pase por las zonas más contaminadas, y esto nos ayude a mejorar la calidad del agua".

Dicho proyecto implica una inversión de 850 millones de pesos y de acuerdo con estimaciones del mandatario estatal, la obra estaría lista en los próximos cuatro meses.

Por otro lado, Lemus señaló que después de dicha obra, seguirán con los grandes proyectos hídricos: el segundo acueducto Chapala - Guadalajara y la modernización de la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle.

A decir del gobernador, las obras requieren una inversión cercana a los 15 mil millones de pesos: el segundo acueducto costaría cerca de 10 mil millones de pesos y la PP1 de 4,800 mdp

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No descartan financiar proyectos con recursos privados

Pablo Lemus mencionó que, para llevar a cabo las dos obras hídricas, no sería necesario contratar deuda, pero entre los escenarios financieros, se contempla una asociación público-privada, además de obtener recursos federales a través del Fonadin.

"No estamos contemplando la adquisición de deuda (...) hay esquemas financieros por los cuales podemos generar estos grandes proyectos de infraestructura (...) puede ser una asociación público - privada".

Una asociación público - privada implicaría la inversión de recursos de la iniciativa privada, aunque se tendría que hacer el pago de una contraprestación a quien aporte los recursos. Este modelo funciona con la línea 4 del tren Ligero, ya que la iniciativa privada aportó más de 5 mil mdp para la obra y cada año, el Estado paga una bolsa de recursos a la empresa que financió el proyecto.

El gobernador señaló que ya hay avances significativos con el titular de la Conagua, Efraín Morales, a quien se le plantearon los escenarios financieros, y con quién sostendrá una reunión en los próximos días.

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