Zapopan inicia operativo vacacional por Semana Santa y Pascua

Esta mañana dio inicio el operativo de monitoreo del periodo vacacional de Semana Santa y Pascua 2026 en Zapopan.

El operativo se llevará a cabo desde este viernes 27 de marzo hasta el domingo 12 de abril, y tiene como objetivo garantizar la seguridad de visitantes y residentes durante este período vacacional, mediante acciones coordinadas de prevención y respuesta oportuna.

Miguel Ricardo Ochoa Plascencia, director general del OPD Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, detalló que la atención en ambos Hospitalitos y las seis unidades de urgencia se mantendrá con normalidad.

En cuanto a la fuerza operativa, confirma que participan: 30 elementos, 10 ambulancias y unidades de servicio, ocho fénix, además de cicloparamédicos.

"El año pasado se brindaron mil 080 atenciones como descompensaciones e incidentes menores", detalló Ochoa Plasencia, quien adelanta que la atención se brindará también en espacios de alta aglomeración.

El funcionario municipal recomendó a todos los ciudadanos vigilar el estado de los alimentos, protegerse del calor y mantenerse bien hidratado.

Roberto López Macías, comisario general de Seguridad Pública de Zapopan, detalla la fuerza preparada para este operativo.

Arranca operativo de Semana Santa en Zapopan. ESPECIAL

Elementos que participarán del operativo vacacional

El Estado de fuerza de la Comisaría de Seguridad Púbica de Zapopan que participará en el operativo está compuesto por: mil 500 elementos, 300 vehículos (patrullas, motocicletas, cuatrimotos, bicicletas) y 2 drones.

Además, se realizará el patrullaje, monitoreo y vigilancia en 10 balnearios o puntos de encuentro y se visitarán 170 centros comerciales y centros de concentración masiva.

El funcionario explicó que también habrá patrullaje en los cuatro ingresos y salidas del municipio y se mantendrá vigilancia en 75 eventos religiosos de mayor afluencia.

El Comisario aseguró que la Policía de Zapopan "no parará con su operación diaria. Estaremos atentos a las zonas ya detectadas y se reforzaron las áreas".

Mario Alberto Espinosa Ceballos, coordinador del OPD de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, detalló las acciones preparadas para este operativo Vacacional.

Añadió que se realizarán patrullajes en las principales carreteras que conectan al municipio y rutas frecuentadas por paseantes, incluyendo:

Carretera a Nogales, Carretera a Morelia, Carretera a Saltillo, Carretera a Colotlán y Prolongación avenida. Mariano Otero o ingreso al poblado de La Primavera y balneario.

El estado de fuerza para este operativo incluye: 400 elementos de diversas áreas, 79 unidades de diferentes tipos, cuatro caninos, un dron y un equipo aéreo (Tláloc).

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Frangie destaca operativo vacacional

El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, aseguró que el operativo de Semana Santa y Pascua no es improvisado.

"Este operativo lo venimos trabajando ya las dependencias desde hace tiempo y al final de cuentas se ha ido perfeccionando. Ahora lo que necesitamos es cuidar la integridad de la gente que se queda en Semana Santa pero también la gente que se va y deja sus casas solas, por eso es importante que avisen a la Comisaría o que avisen al vecino para que estén al tanto", comentó.

El Alcalde detalló que este operativo es resultado del trabajo en equipo y la coordinación entre muchas corporaciones como Inspección y Vigilancia, Medio Ambiente, Salud, Movilidad, Comisaría, Protección Civil.

Frangie Saade confirmó que la intención es brindar seguridad, tranquilidad y apoyo para las y los visitantes, así como a residentes.

En total serán casi tres mil 400 elementos y cerca de mil 200 vehículos desplegados en toda la ciudad para Semana Santa y Pascua.

"Esto no solo nos permite tener cobertura, sino también capacidad de respuesta. Porque no se trata solo de estar presente, sino de estar preparados", puntualiza el presidente.

"No tengo la menor duda de que vamos a hacer un buen trabajo", concluyó.

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OB