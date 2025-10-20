Elementos de la Fuerza de Operaciones Estratégicas y Protección Ciudadana (FOEP) aseguraron una finca que presuntamente operaba como un narcolaboratorio y centro de distribución de droga en la colonia Centro de Teocaltiche, municipio que en los últimos días ha visto un resurgimiento en hechos de violencia.

El hallazgo ocurrió cuando los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia en calles del Centro del municipio. En ese momento escucharon lo que aparentaban ser detonaciones de arma de fuego, por lo que se dirigieron al lugar donde presuntamente se realizaron los disparos.

A su llegada al cruce de las calles Privada de la Cruz 12-A y Doroteo Arango, los uniformados notaron a dos sujetos con vestimenta de color negro que huían hacia una motocicleta, en la cual escaparon al ver que los policías se aproximaban.

Te puede interesar: Ataque de abejas en la estación Mercado del Mar deja a seis personas lesionadas

Desde el exterior de la finca se observaban varias bolsas tipo resellable, algunas de ellas vacías y otras con material color blanco, al parecer de droga. ESPECIAL

En tanto, al inspeccionar la zona, los elementos de seguridad detectaron una finca con el número 12-A en la calle Torneros. Desde el exterior se observaba lo que parecía ser un arma de fuego tipo escuadra, varias bolsas tipo resellable, algunas de ellas vacías y otras con material color blanco, al parecer de droga.

Los policías notificaron del hallazgo a un agente del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado, quien solicitó el acordonamiento del presunto narcolaboratorio en espera de la solicitud y ejecución de una orden de cateo.

Los pasados días 15 y 16 del mes, tres vehículos y dos camionetas fueron incendiados en distintas colonias de Teocaltiche. Los presuntos criminales prendieron fuego a las unidades y huyeron del lugar. Además, ayer policías del Estado rescataron ayer a una mujer víctima de secuestro virtual en el municipio.

El secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, señaló que el repunte en los hechos de violencia es resultado de las acciones que las fuerzas de seguridad estatales y federales han llevado a cabo en la localidad.

Lee también: Viene calor a Guadalajara a partir de este lunes 20 de octubre

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

