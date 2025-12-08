Seguridad Jalisco: Abren investigación contra la tesorería de Techaluta por presunto fraude telefónico

Este lunes, el secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, dio a conocer que ya fue abierta una investigación contra la Tesorería del ayuntamiento de Techaluta de Montenegro, por parte de la Fiscalía del Estado, por los presuntos actos de fraude bajo los cuales policías de la comisaría municipal entregaron dinero y armas a delincuentes, quienes les hicieron creer que eran parte de la Contraloría y debían entregar los recursos como parte de la deuda.

El secretario explicó que los elementos entregaron al menos 170 mil pesos, aunque el monto podría ascender a 200 mil, así como las nueve armas con que contaba la corporación.

"Al parecer, el fraude o extorsión telefónica se dio por medio de una llamada telefónica a un funcionario (el comandante en turno) en la que le indican que tiene que entregar las armas a la Comisaría de Zapopan. La persona (el comandante) da la indicación de que aquí sea, entonces en Techaluta se ordena que se entregue este recurso de 170 mil pesos, pero lo que resulta extraño, además, es que estas armas y el recurso se entregan antes de llegar a la Zona Metropolitana de Guadalajara, en el municipio de Zacoalco, y desafortunadamente se da este asunto", explicó el secretario.

Mantente informado: Reconocen pocas sentencias por corrupción en Jalisco

Dentro de las investigaciones, dijo, se analiza si la llamada con la petición se hizo bajo amenazas, la forma en la cual el comandante accede al dinero, así como por qué la Tesorería entregó el recurso al oficial.

Las armas entregadas —tres armas cortas calibre .38 especial, una carabina calibre .223, una subametralladora calibre 9mm, cuatro fusiles calibre 5.56— habrían sido enviadas en un taxi al municipio ya mencionado, donde las habrían recogido distintos hombres.

En los hechos, añadió el secretario, no se descarta posible colusión entre los funcionarios municipales, pero esto habrá de descartarse conforme avancen las indagatorias y se analicen también las llamadas realizadas en torno a lo sucedido.

"Esto tendrá que darse a partir de las sábanas de llamadas y de los recursos que tiene ya la Fiscalía de Jalisco para saber si esta llamada fue verdad, de dónde provino, la cuenta a la que se depositó ese recurso para ver si existe, porque en este momento no tenemos certeza de si esa cuenta de verdad existe y en ella se depositó el recurso, como se dijo en las primeras declaraciones. Eso formará parte de la investigación" , señaló Zamora Zamora.

Secretaría de Seguridad de Jalisco toma el mando de Techaluta

Por el momento, dijo el secretario, "ante el estado de indefensión en el que quedó la comisaría de Techaluta y sus habitantes, se ordenó a la Secretaría de Seguridad que tomara el mando de la seguridad del municipio, en lo que se resuelve cómo volver a armar a los elementos.

"El secretario de Seguridad Pública, Juan Pablo Hernández, ya envió personal y patrullas de la Secretaría a tomar el mando momentáneo de la seguridad del municipio para evitar algún incidente de seguridad y la población se sintiera segura en lo que se llevan a cabo las investigaciones", señaló.

El secretario especificó que los elementos no están separados de sus funciones debido a que no se ha acreditado responsabilidad alguna en su contra , mientras que la Secretaría de Seguridad del Estado descartó que se trate de una intervención a la Comisaría, sino que únicamente se apoya con la vigilancia del municipio.

Salvador Zamora explicó que ya se mantiene comunicación con el alcalde de este municipio, Alfredo Sánchez, del Partido del Trabajo, quien colabora en las investigaciones; de hecho, ya fue citado a declarar ante la Fiscalía Regional con sede en Zapotlán El Grande.

Los hechos también fueron informados a la Secretaría de la Defensa Nacional por ser la autoridad que regula el uso de armas y quien tiene a cargo el padrón del armamento utilizado por las policías estatales y municipales, finalizó el secretario de Gobierno.

Lee también: Esta es la FECHA LÍMITE para hacer el cambio de placas gratuito en Jalisco

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB