El Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de la Hacienda Pública, anunció la fecha límite para que los propietarios de vehículos obligados a cambiar sus placas vehiculares realicen el trámite este año, antes de que el procedimiento tenga un costo y se empiecen a aplicar sanciones por incumplimiento.

De acuerdo con las autoridades, en 2025 el canje de placas es un procedimiento obligatorio para aquellos dueños que cuenten con los diseños “Maguey”, “Gota” y “Minerva”.

Con el objetivo de que todos los propietarios cuenten con placas que cumplan con la normativa federal vigente, las autoridades implementaron desde el inicio del año el Paquetazo 3x1, un esquema que permite realizar el canje y la verificación vehicular de forma gratuita, únicamente con el pago del refrendo.

¿Cuál es la fecha límite para hacer el cambio de placas gratuito en Jalisco?

La Secretaría informó que todas las recaudadoras estatales permanecerán cerradas a partir del 27 de diciembre y reanudarán operaciones el 2 de enero debido a la carga de información correspondiente a la nueva Ley de Ingresos 2026. De este modo, el viernes 26 de diciembre será el último día para que las y los jaliscienses puedan realizar la sustitución de sus láminas.

Cabe señalar que en diciembre todas las terminaciones numéricas pueden realizar la sustitución de placas vehiculares.

Facilitan citas en recaudadoras para rezagados en la sustitución de placas vehiculares

Con el objetivo de que la falta de dispositivos o de conectividad digital no sea un obstáculo para realizar el cambio de placas en Jalisco, la Secretaría de la Hacienda Pública anunció que todas las oficinas recaudadoras del estado brindan apoyo para la generación de citas.

Este apoyo se ofrece a quienes acudan personalmente con sus documentos en regla y que, por algún motivo, no hayan podido generar su cita mediante el Agendador, priorizando la atención de personas adultas mayores y de quienes no puedan realizar el proceso en línea.

Para facilitar el trámite, se implementaron horarios extendidos en las oficinas recaudadoras del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), de 8:00 a 18:00 horas, mientras que la recaudadora ubicada en el Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ) permanece abierta de 8:00 a 22:00 horas. También se cuenta con atención los sábados de 8:00 a 14:00 horas, con el objetivo de ofrecer opciones amplias para que las y los jaliscienses concluyan su proceso sin contratiempos.

Del 3 de febrero al 4 de diciembre, el programa de sustitución de placas registra un avance superior a 900 mil trámites concluidos , y tan solo en los primeros cuatro días de diciembre se han entregado más de 33 mil nuevas matrículas.

Sustitución mensual de placas (2025)

Febrero: 12 mil 253

Marzo: 45 mil 961

Abril: 63 mil 66

Mayo: 98 mil 506

Junio: 91 mil 190

Julio: 94 mil 700

Agosto: 93 mil 406

Septiembre: 88 mil 315

Octubre: 127 mil 374

Noviembre: 152 mil 184

