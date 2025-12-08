Diciembre en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) tiene una fuerza particular: la ciudad entera parece ensancharse para recibir una mezcla de tradiciones, turismo, familias en tránsito y el vaivén constante de su vida cultural.

En estos días, mientras las plazas se encienden con luces y las calles huelen a canela, tamal y ponche, los recintos artísticos y culturales abren sus puertas para ofrecer experiencias que van desde lo íntimo hasta la celebración multitudinaria. Lejos de ser un simple complemento a las fiestas, la agenda cultural decembrina se ha convertido en uno de los motores que definen la identidad de la metrópoli en esta época del año.

¿Qué hacer en Guadalajara en diciembre?

Lo atractivo de diciembre en Guadalajara no es solo la amplitud de su oferta, sino su diversidad. En un solo fin de semana es posible escuchar música sinfónica, adentrarse en narrativas contemporáneas dentro de un museo, participar en un taller experimental, asistir a la tradicional función anual de ballet en el Degollado o deslizarse por una pista de hielo frente a los edificios históricos del Centro.

Familias enteras se mueven entre espectáculos gratuitos, experiencias inmersivas al aire libre y programación especializada que convoca tanto a públicos jóvenes como a espectadores con hábitos culturales más establecidos. La ciudad, en este mes, se vuelve una coreografía abierta donde cada quien encuentra una entrada propia.

“El Cascanueces” Guadalajara 2025

En el corazón de esta oferta destacan las funciones de El Cascanueces, un clásico de la temporada, a cargo del Ballet de Jalisco. Más de 80 bailarines darán vida a la historia de Clara, el Príncipe y los reinos fantásticos en una producción que ha crecido en complejidad y madurez escénica año tras año.

El Teatro Degollado aloja las funciones del 17 al 21 de diciembre, con fechas nocturnas entre semana, una presentación sabatina a las 19:00 horas y dos funciones dominicales. La colaboración con niñas y niños del Instituto Cultural Cabañas no solo nutre el montaje, sino que lo convierte en un semillero donde nuevas generaciones se acercan al lenguaje del ballet clásico, encontrando ahí un ritual que ya forma parte del imaginario decembrino local.

Conciertos de la Orquesta Filarmónica de Jalisco en diciembre

Para quienes prefieren la solemnidad musical, la Orquesta Filarmónica de Jalisco ofrecerá su tradicional concierto Cántico de Navidad, dirigido por José Luis Castillo. El programa, nutrido de obras de Handel, Mozart, Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov, Mahler, Fauré y otros compositores esenciales, contará con las voces solistas de Anabel de la Mora, Vanessa Jara, César Delgado y Carlos López.

Las funciones serán el jueves 11 de diciembre a las 20:30 h y el domingo 14 a las 12:30 h, también en el Degollado. Se trata de uno de esos eventos que logran condensar el espíritu de la temporada y que abren espacio para la emoción, la contemplación y una sonoridad que se vuelve memoria compartida año tras año.

¿Qué hacer en el Centro Histórico de Guadalajara en diciembre

Más allá de los escenarios formales, los espacios públicos de la ciudad se transforman en un circuito festivo que invita a recorrer Guadalajara a cielo abierto. Desde el encendido del enorme árbol en el Paseo Fray Antonio Alcalde hasta los corredores de ornato luminoso que atraviesan Plaza de Armas, la Rotonda y avenida Juárez, el Centro Histórico se convierte en un territorio de encuentro.

Ahí mismo se instala una experiencia inmersiva basada en "Cuento de Navidad", además de una pista de hielo y una rueda de la fortuna, todas de acceso gratuito en el epicentro del Paseo Alcalde.

En Zapopan, una pista de hielo con capacidad para 70 personas cada 20 minutos permite que las familias encuentren una pausa lúdica cerca de la Basílica, mientras que en Tlajomulco los juegos mecánicos y actividades familiares en la Unidad Deportiva Chivabarrio amplían la geografía festiva hacia el sur de la metrópoli.

Museos, Exposiciones y Galerías

En el ámbito museístico, diciembre es uno de los meses más activos del año. La red de Museos, Exposiciones y Galerías (MEG) anunció más de un centenar de actividades gratuitas que van desde congresos literarios en municipios ribereños hasta ciclos de cine, conciertos, talleres formativos y charlas con artesanos.

Entre los eventos destacados está el XXVIII Congreso Internacional de Literatura Mexicana en Chapala, además de presentaciones que incluyen al Cuarteto Trans, un concierto de jazz con Miguel Soto y Sofía Ramírez, y el regreso de la Orquesta de Flautas. Las exposiciones también renuevan su fuerza con muestras como "Tradición viva: Nacimientos de Arte Popular", que resignifica la escena del nacimiento desde la creatividad colectiva de maestras y maestros artesanos.

Museo Cabañas, el plan ideal para el diciembre cultural

El Museo Cabañas, por su parte, se confirma como un nodo central del circuito cultural. Este diciembre reúne exposiciones que dialogan entre sí a través de preguntas sobre memoria, territorio, literatura, experimentación y política. Desde Barcelona llega la trilogía "Tres maneras de entrar: Rodoreda Verdaguer, Brossa", un conjunto de instalaciones escénico-sonoras que invita a habitar universos literarios mediante la escucha, el desplazamiento libre y la inmersión visual. A esta propuesta se suma "Vendrán las mujeres", una exposición que rastrea ciento cincuenta años de historia urbana desde las voces de escritoras que han narrado —y transformado— el espacio público en Barcelona.

El museo, asimismo, presenta "Antenas al vacío" de Fernando Sampietro, una recuperación de obra conceptual marcada por el cine Super 8 y una mirada crítica sobre la ciudad. Y en diálogo directo con el muralismo mexicano, se exhibe "Escurrimientos y craqueladuras. Orozco, Siqueiros y la piroxilina", una investigación inédita que contrapone" Los ahogados, de José Clemente Orozco, con El nacimiento del fascismo, de David Alfaro Siqueiros, enfocándose en su materialidad pictórica para iluminar sus tensiones políticas y poéticas.

En un registro más sensorial, "La gravedad del musgo", de Florencia Guillén, invita a entregarse a fuerzas elementales —aire, fuego, agua, tierra— desde una especulación que guía la mirada hacia lo táctil y lo desconocido. Y desde otra línea de pensamiento, "Insistir en el arte popular. "Colección Roberto Montenegro", curada por Miguel Arelis, propone replantear el arte popular como parte del arte moderno mexicano, reconociendo la voz, técnica y presencia estética de los pueblos originarios.

Los públicos que buscan experiencias participativas encontrarán en el museo una opción especial: el Taller Experimental de Dibujo "Archivo Mineral", impartido por Elizabeth Carrillo el sábado 13 de diciembre de 11 a 13 h. El ejercicio propone dibujar con y sobre piedras utilizando carbón mineral y materiales locales, para crear un archivo efímero de texturas que dialoga con la arquitectura del Cabañas.

La programación cinematográfica añade capas al recorrido decembrino: Mariposas negras, de David Baute, se proyectará los días 11 y 12 de diciembre, mientras que Formas de atravesar un territorio, de Gabriela Domínguez Ruvalcaba, podrá verse el 17 y el 20 de diciembre.

Diciembre en la ZMG, así, no es solo un mes de celebraciones tradicionales: es un territorio expandido de arte, música, literatura, espectáculo, convivencia y experimentación. Un tiempo donde la ciudad misma parece ensayar una gran puesta en escena —una en la que cualquiera puede entrar, ya sea desde un museo, un teatro, una pista de hielo o una sala oscura— para encontrarse con nuevas formas de mirar y vivir este cierre de año.

