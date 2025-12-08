Aumentan denuncias por corrupción en Jalisco

Gerardo de la Cruz dejará el cargo como titular de la Fiscalía Anticorrupción en febrero del siguiente año. Y hay un aumento en las denuncias por casos de corrupción en Jalisco: en lo que va del año, suman mil 087 carpetas de investigación abiertas. Es la cifra más alta desde la creación de la dependencia estatal, según datos por transparencia.

El caso de Eli Castro, expuesta por cobrar 73 mil pesos en el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) pese a no tener los conocimientos para el organismo, fue uno de los más relevantes en el año. Por ello, la Fiscalía Anticorrupción requirió al Siapa más información que deberá entregar como parte de las indagatorias.

La dependencia estatal precisó que un total de 432 servidores públicos han sido vinculados a proceso en casi 8 años de existencia de la Fiscalía. De ellos, 45 han recibido prisión preventiva justificada y 15 más han sido inhabilitados para ocupar cargos públicos.

Entre algunos señalados, están Jaime Agustín González Álvarez y Antonio Cruces Mada (este último aún en prisión), ambos ex secretarios de Salud, así como el ex titular de Desarrollo e Integración Social, Miguel Castro.

También fueron vinculados a proceso Salvador Rizo Castelo, Daviel Trujillo, el ex jefe de gabinete Alberto Lamas y Felipe Tito Lugo, ex titular de la Comisión Estatal del Agua. Todos ellos de la administración de Jorge Aristóteles Sandoval, mientras que no se ha procesado a algún funcionario de la gestión estatal pasada, concentrándose las acciones en policías y agentes viales.

A pesar de ello, las sentencias son pocas: el titular de la Fiscalía Anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tovar, informó que la dependencia ha obtenido solo 18 sentencias condenatorias por delitos relacionados con corrupción.

Sin embargo, justificó quela mayoría de los casos se resuelven mediante suspensiones condicionales del proceso, una figura legal que permite la terminación anticipada de los juicios.

"En realidad así está diseñado el proceso, hay algunas otras formas de terminación, tenemos más de 100, más de 120 asuntos en suspensión condicional del proceso que son formas de terminación anticipada".

Rubén Ortega, académico de la Universidad de Guadalajara, criticó que la falta de acción y la impunidad han permitido que crezca este delito.

Reclamó que la Comisaría de Vialidad suele concentrar las múltiples denuncias por casos de corrupción dentro del organigrama estatal. Otras autoridades señaladas constantemente son las policías municipales al igual que los estatales.

Por otro lado, Francisco Jiménez Reynoso, también académico y abogado, señaló que la Fiscalía Anticorrupción "fue utilizada como un instrumento y una herramienta de amago y amenazas contra adversarios políticos", esto al señalar que no hay funcionarios de la administración estatal pasada que estén siendo investigados.

El académico urge a modificar la ley para erradicar la prescripción en los delitos de corrupción. "Hay una prescripción que es ridícula. Eso debe erradicarse. Mi propuesta es que no haya prescripción en los delitos de corrupción".

Gerardo de la Cruz coincide en ello, pero también en otras dos propuestas para mejorar la labor de la Fiscalía Anticorrupción.

"Hemos propuesto tres grandes temas que no se han atendido de manera adecuada: la prescripción en los delitos por corrupción, que debiera tener una prescripción más larga o hacerlos imprescriptibles; mejorar la redacción porque hay algunos tipos penales en blanco que generan impunidad y desde luego, hay que revisar las penas".

El Congreso de Jalisco deberá elegir a la persona titular de la Fiscalía Anticorrupción a más tardar el 20 de enero para que entre en funciones el día 15 de febrero.

Carpetas de investigación abiertas por corrupción

2019 976 2020 798 2021 743 2022 766 2023 877 2024 991 2025 1,087

Fuente: Transparencia Fiscalía Anticorrupción

